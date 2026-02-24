Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно

Спокоен преход към новата валута, който не само се оценява позитивно и опровергава съмненията на скептично настроените граждани, но стабилизира подкрепата за членството на България в еврозоната. Общо 7 от 10 българи са на мнение, че преходът към новата валута преминава напълно (23%) или по-скоро (49%) гладко. Оптимизмът сред бизнеса е още по-категоричен. 74% посочват, че до момента управляваната от тях фирма не среща никакви затруднения във връзка с въвеждането на еврото, а 82% споделят впечатления за цялостно плавно протичане на процеса в страната. Това показват данните от последното социологическо проучване на агенция “Алфа Рисърч”, която следи процеса по въвеждане на еврото в България от старта на неговата подготовка. Първите седмици на реално боравене с единната европейска валута са вече зад гърба ни и периодът на адаптация минава плавно и нормално. Потребителите ясно се ориентират към търсене на стоки и услуги при коректни търговци, каквото е наблюдението при всички държави, въвели еврото преди нас. Все пак вниманието на гражданите трябва да бъде повишено за евентуални неточности или необосновани поскъпвания. Двойното обозначаване на цените в левове и евро остава задължително до 8 август 2026 г., което дава достатъчно време всички да сравняват стойностите и да следят дали се използва правилно фиксираният курс от 1.95583 лева за едно евро. Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава ключово.

Услугите в държавния и частния сектор са в евро, но това не означава, че контролът приключва. Таксите в администрацията запазват реалната си стойност, освен ако промяна не е предвидена нормативно. Частните компании също са длъжни да прилагат правилното превалутиране по фиксирания курс, без да използват прехода като повод за увеличение. През март и следващите месеци е важно клиентите да следят новите ценови предложения, месечни абонаменти и автоматично обновени договори, за да се уверят, че промените са коректни и прозрачни.

Превалутирането на сметки, кредити и депозити вече е извършено безплатно, а обменът в търговските банки на левове в евро остава без такса до 30 юни. БНБ ще обменя безплатно и безсрочно.

При съмнения за нередности гражданите могат да подават сигнали до компетентните институции:

• При некоректно превалутиране, неправилно обозначение на цените или необосновано поскъпване - КЗП: Телефон: 0700 111 22, Email: [email protected]

• При съмнения за необосновано увеличение на цени - към НАП: Телефон: 0700 18 700

Email: [email protected]

• При нарушения, свързани с банки и обмен на пари - БНБ:

Email: [email protected] , Email: [email protected]

• При нередности при застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове - КФН:

Телефон: 0800 40 444, Email: [email protected]

• При съмнения за картелни споразумения или злоупотреба с господстващо положение - КЗК: Уебсайт: https://www.cpc.bg



