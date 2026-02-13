Медия без
Само 1/2 от инфлацията през януари е от въвеждането на еврото

85% от левовете вече са изтеглени от обращение, обяви управителят на БНБ Димитър Радев

13 Февр. 2026
Процесът на смяната на левовете с евро протича напълно в рамките на очакваното и планираното и без сътресения, заяви управителят на БНБ Димитър Радев.
Въвеждането на еврото не е довело до съществени допълнителни инфлационни ефекти през първия месец на 2026 г. Предварителният анализ на Европейската централна банка и Българската народна банка показва, че валутната промяна е била съпътствана от ограничен и временен ценови ефект в размер на 0,3–0,4 процентни пункта върху месечната инфлация през януари.

Това съобщи управителят на БНБ Димитър Радев на икономически форум, организиран от сп. "Икономист".

Припомняме, че отчетената от НСИ месечна инфлация през януари бе 0.7%, а хармонизираният индекс на потребителските цени, който се използва в ЕС, е 0.6%. Т.е. само половината от месечната инфлация е била породена от въвеждането на еврото.

Управителят на БНБ подчерта, че ефектът на еврото върху инфлацията е концентриран основно в определени категории услуги и в голяма степен съответства на опита на други държави, присъединили се към еврозоната в миналото. На годишна база покачването на хармонизирания индекс на потребителските цени от 2.3% (3.5% според националната статистика) също съответствало на ценовите процеси в еврозоната.

"От гледна точка на паричната политика тези развития са в рамките на предварителните очаквания", посочи Димитър Радев, като предупреди, че трябва да се прави разграничение между краткосрочните ефекти от въвеждането на еврото и дългосрочните процеси на сближаване на цените.

"С нарастването на доходите някои вътрешни цени — особено в сектора на услугите — имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната. Това е добре установена характеристика на реалната конвергенция, отразяваща догонването по линия на производителността, динамиката на заплатите и промените в потребителските модели", казва Радев.

Той подчертава, че тази корекция на цените е неизбежна, но трябва да протича "по подреден начин и да  се движи от пазарни сили". "Затова поддържането на ценовата стабилност не е единствено отговорност на паричната политика, а зависи в решаваща степен и от качеството на институционалната рамка, както и от последователността, надеждността и предвидимостта на икономическите политики във времето", заключава управителят на БНБ.

По отношение на смяната на двете валути Радев посочи, че процесът протича напълно в рамките на очакваното и планираното и без сътресения.

Към настоящия момент 85% от левовете в обращение вече са изтеглени. Паралелно с това са осигурени в брой над 7 млрд. евро, което гарантира безпроблемното функциониране на наличното парично обращение и на платежните процеси през преходния период.

"Банковата система, платежната инфраструктура, бизнесът и домакинствата се адаптираха в рамките на планираните параметри. Този резултат отразява натрупана подготовка, институционална координация и последователна публична комуникация", смята управителят на БНБ.

