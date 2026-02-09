Медия без
Гърция се готви да залее Европа с втечнен газ от САЩ

Консорциумът Atlantic Sea LNG Trade преговаря за дългосрочен внос на 15 млрд. куб. метра годишно

Днес, 15:24

Гръцкият консорциум Atlantic Sea LNG Trade води преговори за внос на 15 млрд. куб. метра втечнен газ годишно от САЩ за следващите 20 години. Компанията, в която съдружници са Аktor и DEPA, иска да се позиционира като ключов доставчик за ЕС след пълното спиране на доставките от Русия през есента на 2027 г., посочва Ройтерс. 

Преди дни Atlantic Sea LNG Trade подписа договор с "Нафтогаз" за осигуряване ва на втечнен газ в Украйна. Първият танкер се очаква на терминала на о. Ревитуса през март. За доставките ще се използва Вертикалният газов коридор, който преминава през територията на България.

Компанията, в който държавната DEPA има дял от 40%, води паралелни преговори с купувачи на природен газ именно през Вертикалния коридор. През него газът може да достигне до Централна и Източна Европа, а през съществуващата в Гърция инфраструктура доставки могат да бъдат извършени в Албания, а оттам към Италия, както и към Северна Македония и България.

ЕС трябва да си осигури дългосрочни споразумения за доставка на втечнен газ от САЩ, ако не иска да бъде отново заложник на руския газ, коментира изпълнителният директор на Atlantic Sea LNG Trade Александрос Екзарху пред Ройтерс. Според него сега е най-подходящият прозорец за сделки, защото след 2030 г. при растящо търсене цените може да тръгнат нагоре. 

В момента Европа е най-големият пазар на американските производители на втечнен газ - към 80% от износа се насочва към страни от ЕС. В същото време американските доставки съставляват към 60% от общия внос на втечнен газ, който заема все по-голям дял на европейския пазар. 

 

