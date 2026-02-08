Медия без
"Булгаргаз" неумолимо трупа неплатени сметки към "Боташ"

Досега само се симулират преговори с турската страна, твърди бившият енергиен министър Александър Николов

Днес, 15:29
Александър Николов е един от най-големите критици на договора на българския търговец "Булгаргаз" с турския газов гигант "Боташ".
Ситуацията с финансовото състояние на "Булгаргаз" и трупащите се задължения по договора с турската "Боташ" става все по-критична. Експерти коментират, че дружеството е в необявен фалит. 

Българското предприятие редовно получава от "Боташ" фактури за начислени такси (по 500 000 долара на ден, бел. ред.), но не ги плаща, нещо повече, дори не ги осчетоводява, посочи пред БНТ Александър Николов, бивш министър на енергетиката. Според него проблемът умишлено се "замита под килима", за да бъде оставен като тежест за следващите управления.

Още през 2024 г. стана ясно, че задълженията по сделката с "Боташ", подготвена и подписана експресно бързо в началото на 2023 г., се трупат неумолимо, но "Булгаргаз" не ти обслужва.  Миналата есен настоящият енергиен министър Жечо Станков (сега в оставка), направи стряскащо изявление:  "Чрез този контракт сме отдали печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред. Тя ще отива по сметките на турския газов оператор. Това тежи изключително много на нашата енергетика, преговорите по изменение на договора са изключително тежки, турските колеги желаят да получат цялата сума по договора. Разсрочване означава още по-голяма тежест - с индексацията ще стане 8 милиарда. Договорът няма клауза за прекратяване. Още с подписването му, "Булгаргаз" е изпаднал в несъстоятелност". Тогава Станков се оплака, че откакто е министър, се чувства като сапьор, който трябва да обезврежда мини.

 

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз"
Намесата на политиците на пазара не води до нищо добро. Поредното доказателство за това е договорът с турската компания "Боташ", сключен под егидата на президента Румен Радев, който доведе държавния търговец "Булгаргаз" до несъстоятелност.
СЕГА
03 Септ. 2025

 

А часовниковият механизъм си тиктака. Договорът с "Боташ", който е подписан за 13 години, е уникален - в най-лошия смисъл. В него няма клаузи за прекратяване или за предоговаряне. Сделката бе форсирана в края на 2022 г. от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен  от Румен Радев. 

Шанс

Според Александър Николов договорът с "Боташ", както е сключен, е абсолютно неработещ. Според него шансът е в сериозни преговори с турската страна, която е показала, че може да бъде добър партньор. "Не изключвам сценарий да бъде предоговорен, без да се правят симулативни срещи или симулативни изказвания, както се правеха през последните няколко години. Турция направи много за нас като партньор, за да ни помогнат да балансираме енергийната система, защото и в по-ранни периоди, и в следствие на войната в Украйна България беше в много тежко положение", посочи бившият министър. 

 

