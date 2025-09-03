Жечо Станков: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз"

Договорът с турската компания "Боташ" доведе държавния търговец "Булгаргаз" до несъстоятелност. Има опасност дружеството да спре доставките на природен газ, включително и на "Топлофикация София", което означава над 400 хил. абонати да останат без парно тази зима.

Това обяви на брифинг министърът на енергетиката Жечо Станков. Той призова президента Румен Радев, чието служебно правителство сключи сделката с "Боташ" преди две години, да участва в преговорите с турската страна за измъкване на България от договора капан.

Станков определи "Булгаргаз" като най-големия инвеститор в газопреносната мрежа на Турция. Дружеството ни вече е платило стотици милиони левове, отделно се трупат фактури, а общо дължи 6 млрд. лв. по 13-годишния договор.

Заради оскъпяване на газа, доставян чрез "Боташ", България ползва едва 10-12% от договорения капацитет, а плаща като за 100%. "Тази година през Турция са доставени само 4 кораба - при възможни 14", посочи енергийният министър. Правителството е водило разговори с Румъния, Молдова, Украйна и Словакия за общи търгове за тези 14 карга, но никой не е заявил интерес.

Не се изпълнява и меморандумът на "Бyлгapгaз" и yнгapcĸaтa МVМ зa втeчнeн пpиpoдeн гaз, подписан преди две години в пpиcъcтвиeтo нa пpeзидeнтa Pyмeн Paдeв и миниcтъp-пpeдceдaтeля нa Унгapия Bиĸтop Opбaн. "Те не проявяват интерес да купуваме съвместно газ от Турция, дори обявиха, че искат да влязат на българския пазар с газ, закупен от "Сърбия газ", който те доставят от Русия", каза Станков.

Министърът посочи, че Турция настоява да получи цялата си сума по договора, в който няма клаузи за прекратяване. Разсрочването на изплащане щяло да донесе още по-големи финансови тежести за България, защото всяко забавяне се индексира с 5% годишно. "Само тази година ще трябва да платим 20 млн. лв. допълнително. Това означава при отложени плащания да заложим печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред", каза енергийният министър.

"Булгаргаз" е на колене - от печалби между 20 и 60 млн. лв. годишно и нулеви задължения до 2021 г. в момента е в несъстоятелност", каза Станков. Компанията губи и пазарен дял, като оставали само слабо платежни клиенти като "Топлофикация" - София, която има огромни задължения към "Булгаргаз".