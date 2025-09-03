Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз"

Енергийният министър призова президента да се включи в усилията за предоговаряне

Днес, 14:37

Договорът с турската компания "Боташ" доведе държавния търговец "Булгаргаз" до несъстоятелност. Има опасност дружеството да спре доставките на природен газ, включително и  на "Топлофикация София", което означава над 400 хил. абонати да останат без парно тази зима.

Това обяви на брифинг министърът на енергетиката Жечо Станков. Той призова президента Румен Радев, чието служебно правителство сключи сделката с "Боташ" преди две години, да участва в преговорите с турската страна за измъкване на България от договора капан. 

Станков определи "Булгаргаз" като най-големия инвеститор в газопреносната мрежа на Турция. Дружеството ни вече е платило стотици милиони левове, отделно се трупат фактури, а общо дължи 6 млрд. лв. по 13-годишния договор. 

Заради оскъпяване на газа, доставян чрез "Боташ", България ползва едва 10-12% от договорения капацитет, а плаща като за 100%.  "Тази година през Турция са доставени само 4 кораба - при възможни 14", посочи енергийният министър. Правителството е водило разговори с Румъния, Молдова, Украйна и Словакия за общи търгове за тези 14 карга, но никой не е заявил интерес. 

Не се изпълнява и меморандумът на "Бyлгapгaз" и yнгapcĸaтa МVМ зa втeчнeн пpиpoдeн гaз, подписан преди две години в  пpиcъcтвиeтo нa пpeзидeнтa Pyмeн Paдeв и миниcтъp-пpeдceдaтeля нa Унгapия Bиĸтop Opбaн. "Те не проявяват интерес да купуваме съвместно газ от Турция, дори обявиха, че искат да влязат на българския пазар с газ, закупен от  "Сърбия газ", който те доставят от Русия", каза Станков.

Министърът посочи, че Турция настоява да получи цялата си сума по договора, в който няма клаузи за прекратяване. Разсрочването на изплащане щяло да донесе още по-големи финансови тежести за България, защото всяко забавяне се индексира с 5% годишно. "Само тази година ще трябва да платим 20 млн. лв. допълнително. Това означава при отложени плащания да заложим печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред", каза енергийният министър.

"Булгаргаз" е на колене -  от печалби между 20 и 60 млн. лв. годишно и нулеви задължения до 2021 г. в момента е в несъстоятелност", каза Станков. Компанията губи и пазарен дял, като оставали само слабо платежни клиенти като "Топлофикация" - София, която има огромни задължения към "Булгаргаз".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Боташ, Булгаргаз, Жечо Станков

Още новини по темата

Природният газ поевтиня от 1 септември
31 Авг. 2025

"Булгаргаз" получи поредна отсрочка за връщане на държавен заем от 800 млн. лв.
13 Авг. 2025

Цената на природния газ от "Булгаргаз" пада с 3.8% през август
31 Юли 2025

Енергийният министър: Договорът с "Боташ" е бил ненужен
12 Юли 2025

Радев геройски защити неизгодния договор с "Боташ"
11 Юли 2025

Бившият министър Росен Христов бе разпитван над 6 часа в ДАНС и КПК
10 Юли 2025

Димки, бухалки и Пеевски, който мълчи. Защо сега?
10 Юли 2025

КПК обискира бивш министър, министерство и "Булгаргаз" заради "Боташ"
09 Юли 2025

Фондове от цял свят предлагат изгодни заеми за енергетиката ни
15 Юни 2025

Радев, дай парите от "Боташ" за децата, зове районен кмет
01 Юни 2025

Енергийният министър обеща еврото да не повлияе на цената на тока
01 Юни 2025

От 1 юли фактурата за тока ще е с две цени
28 Май 2025

Борисов посъветва Терзиев да подаде оставка
21 Май 2025

Министър Станков сблъска "Аферата Боташ" и "Балкански поток"

21 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар