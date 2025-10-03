Дългът на "Топлофикация София" нарасна до 2.1 млрд. лв.

"Топлофикация София" съвсем скоро ще стане значим държавен проблем. Задълженията й към "Булгаргаз" и БЕХ вече са 2.1 млрд. лв." Това заяви пред БНР Валентин Николов, изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг.

Припомняме, че миналата година в началото на отоплителния сезон просрочените задължения на столичната топлофикация към БЕХ бяха в размер на 1.6 млрд. лв., от които 850 млн. лв. към "Булгаргаз". Тогава държавната газова компания заплаши общинското дружество, че ще му спре доставките на синьо гориво, и дори запорира негови сметки. За да вдигне запора, общинската фирма погаси едва 10 млн. лв. от дълга си.

"Булгаргаз" като добросъвестен стопанин се опитва да принуди "Топлофикация София" да изпълни конкретни искания", каза днес шефът на БЕХ. По думите му първо, собственикът на "Топлофикация" в лицето на Столичния общински съвет трябва да се ангажира за изплащането на сумите поне през този отоплителен сезон, т.е. да не натрупва нови дългове. Второ, приходите на "Топлофикация София" от продажбите на електрическа енергия като високоефективно производство на преференциална цена от КЕВР, да влизат като постъпления в "Булгаргаз".

Николов коментира, че няма обяснение защо до момента дружеството не е принудено да погасява задълженията си към БЕХ с приходите от продажбите на ток. Той обясни, че тези пари отиват в "Топлофикация София" и се разходват за ремонтни дейности и за присъединяване на нови клиенти.

"Не мога да разбера защо тези приходи се използват за присъединяване на нови клиенти, при условие, че не са си изпълнили задълженията да подсигурят горивото си за настоящите си клиенти. Така на практика те присъединяват нови потребители с пари на най-големия си кредитор", коментира шефът на НЕК.

Той посочи, че през годините са били завеждани няколко дела срещу "Топлофикация София" и са били подписване няколко пъти споразумения за погасяване на задълженията. "Резултатът е затъване в блатото, както на "Топлофикация София", така и на "Булгаргаз", което дърпа и БЕХ към същото блато", каза Николов.

По думите на Николов в момента дори няма подписан договор между столичната топлофикация и "Булгаргаз" за доставка на гориво, заради това, че общинската фирма не изпълнява изискванията на държавната газова компания.

Все пак шефът на БЕХ не допуска, че "Топлофикация София" може да остане без гориво тази зима. "Горивото е подсигурено от "Булгаргаз", просто "Топлофикация" ще трябва да изпълни исканията на кредитора си и на доставчика си", каза Николов.