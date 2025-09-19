Жители на "Дружба 2" ще съдят "Топлофикация София"

Илияна Кирилова Решението на "Топлофикация София" да спре парното и топлата вода в "Дружба 2" за 90 до Нова година възмути жителите на източния квартал на столицата.

Жители на столичния кв. "Дружба 2" търсят адвокати, за да заведат съдебни дела срещу "Топлофикация София". Негодуванието срещу дружеството премина в масови протести тази сутрин, ден след като стана ясно, че близо 40 000 души в източния квартал на София ще останат без парно и топла вода в продължение на три месеца до Нова година.

Според анонсирания в четвъртък график плановият ремонт трябва да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември. Ще бъдат ремонтирани над 10 км тръби от топлопреносната мрежа заради сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години. Ще бъдат засегнати над 120 жилищни сгради, училища и детски градини.

Това, което най-много възмущава хората, е периодът, избран за извършване на ремонта, както и неговата продължителност от 90 дни. От "Топлофикация София" се извиниха на клиентите си с обяснението, че че късно са открили, че се налага спешна подмяна на тръбопроводи.

"Това е мащабна диверсия срещу населението. Аз го наричам терор и геноцид срещу поне 30 000 жители на "Дружба 2". И това да го съобщят от днес за утре. Трябва този ремонт да не се провежда в студените месеци на годината", заяви спортният журналист Станил Йотов, жител на квартала от повече от 30 години.

По-късно той съобщи в профила си във "Фейсбук", че предстоят още поне два протеста. Първият ще е тази вечер от 18:00 ч. пред офиса на "Топлофикация-Изток", а вторият - в понеделник (22 септември) от 16:00 ч. при светофара на бул. "Цариградско шосе" и на пътя за Горубляне.

"Никой нямаше никаква представа за това нещо. Предполагам, че има хора, които нямат климатици. Цялото това нещо според мен е абсурдно. Не може всички изведнъж да минем да се топлим на климатици, не може изведнъж всички да минем на проточни бойлерчета, докато трае зимата и температурите навън са отрицателни", каза Георги Митров, друг от жителите на "Дружба 2".

"Най-чудовищното в цялата история беше, че ни съобщиха това осем работни дни преди началото на този ремонт. Как точно да си разбиеш банята за осем дни и да си сложиш бойлер? Да не говорим, че инсталацията на "Дружба" няма да понесе такава електроенергия. И без това всяка вечер спира токът, специално тук, в този район", коментира пък Десислава Вацанова.

Всички протестиращи тази сутрин се обединиха около мнението, че такъв ремонт е недопустим в разгара на отоплителния сезон, започващ в началото на октомври. Масово е и възмущението, че тепърва ще бъде представен график кога и къде ще се спират парното и топлата вода.

"Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията - разкри районният кмет на "Дружба" Петко Краев. - Още вчера отидох на среща с директора на "Топлофикация София". Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен."

СИГНАЛ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Омбудсманът Велислава Делчева сезира парламентарната комисия по енергетика след постъпили над 200 жалби само за ден по повод решението на "Топлофикация София" да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж. к. "Дружба 2" в София.

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, "Топлофикация София" е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024-2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж. к. "Дружба 2".

"Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства", подчертава омбудсманът.