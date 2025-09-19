Жители на "Дружба 2" ще съдят "Топлофикация София"

Жители на столичния кв. "Дружба 2" търсят адвокати, за да заведат съдебни дела срещу "Топлофикация София". Негодуванието срещу дружеството премина в масови протести тази сутрин, ден след като стана ясно, че близо 40 000 души в източния квартал на София ще останат без парно и топла вода в продължение на три месеца до Нова година.
Според анонсирания в четвъртък график плановият ремонт трябва да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември. Ще бъдат ремонтирани над 10 км тръби от топлопреносната мрежа заради сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години. Ще бъдат засегнати над 120 жилищни сгради, училища и детски градини.
Това, което най-много възмущава хората, е периодът, избран за извършване на ремонта, както и неговата продължителност от 90 дни. От "Топлофикация София" се извиниха на клиентите си с обяснението, че че късно са открили, че се налага спешна подмяна на тръбопроводи.
"Това е мащабна диверсия срещу населението. Аз го наричам терор и геноцид срещу поне 30 000 жители на "Дружба 2". И това да го съобщят от днес за утре. Трябва този ремонт да не се провежда в студените месеци на годината", заяви спортният журналист Станил Йотов, жител на квартала от повече от 30 години.
По-късно той съобщи в профила си във "Фейсбук", че предстоят още поне два протеста. Първият ще е тази вечер от 18:00 ч. пред офиса на "Топлофикация-Изток", а вторият - в понеделник (22 септември) от 16:00 ч. при светофара на бул. "Цариградско шосе" и на пътя за Горубляне.
"Никой нямаше никаква представа за това нещо. Предполагам, че има хора, които нямат климатици. Цялото това нещо според мен е абсурдно. Не може всички изведнъж да минем да се топлим на климатици, не може изведнъж всички да минем на проточни бойлерчета, докато трае зимата и температурите навън са отрицателни", каза Георги Митров, друг от жителите на "Дружба 2".
"Най-чудовищното в цялата история беше, че ни съобщиха това осем работни дни преди началото на този ремонт. Как точно да си разбиеш банята за осем дни и да си сложиш бойлер? Да не говорим, че инсталацията на "Дружба" няма да понесе такава електроенергия. И без това всяка вечер спира токът, специално тук, в този район", коментира пък Десислава Вацанова.
Всички протестиращи тази сутрин се обединиха около мнението, че такъв ремонт е недопустим в разгара на отоплителния сезон, започващ в началото на октомври. Масово е и възмущението, че тепърва ще бъде представен график кога и къде ще се спират парното и топлата вода.
"Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията - разкри районният кмет на "Дружба" Петко Краев. - Още вчера отидох на среща с директора на "Топлофикация София". Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен."
СИГНАЛ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Омбудсманът Велислава Делчева сезира парламентарната комисия по енергетика след постъпили над 200 жалби само за ден по повод решението на "Топлофикация София" да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж. к. "Дружба 2" в София.
Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.
В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.
Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, "Топлофикация София" е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024-2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.
Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.
В отделно писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж. к. "Дружба 2".
"Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства", подчертава омбудсманът.