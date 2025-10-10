"Топлофикация София" е вече в минало бешело

Жители на столичния квартал "Дружба" се вдигнаха на протест заради обявения от "Топлофикация София" мащабен ремонт посред зима, който заплашваше да останат три месеца без парно и топла вода.

Коя фирма може да продължава да съществува, ако повече от десетилетие работи на загуба, натрупала е над 2 млрд. лв. дългове, а съоръженията ѝ са на близо 40 години, заради което прахосва огромна част от продукцията си.

Няма такава, освен ако не се казва "Топлофикация София".

Това е най-голямото общинско дружество, най-голямата топлофикация на Балканите, с огромни активи, с над 2000 души персонал и най-важното - с огромен пазар от близо половин милион абонати - битови и стопански. А, по уверения на дружеството, и с отлична събираемост на сметките за топла вода и парно.

Въпреки това и въпреки спорадичните спасителни акции на държавата, които са за сметка на всички данъкоплатци в страната, столичното парно продължава да затъва. А политическите сили, които управляват столицата, са се вкопчили в него като лешояди и не го пускат.

Съвсем скоро "Топлофикация София" от проблем на столичани ще стане значим държавен проблем. Това предупреди шефът на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов по повод колосалните задължения, които е натрупало общинското дружество за доставен и неразплатен природен газ - 2.1 млрд. лв.

"Потъващата столичната топлофикация дърпа към блатото доставчика "Булгаргаз", а с това и БЕХ", за пореден път предупреждава той. На практика столичната топлофикация е един от най-големите клиенти на "Булгаргаз" - за нея са предназначени близо 30% от цялото доставено количество газ.

Всъщност от БЕХ и "Булгаргаз" традиционно преди всеки отоплителен сезон бият камбаната за натрупаните задължения на столичното парно, заплашват със спиране на доставките на синьо гориво, понякога запорират и сметки. След което сключват споразумения с погасителен план, който после не се спазва и дълговете продължават да се трупат. И така до следващия отоплителен сезон.

Тази есен напрежението ескалира, след като "Топлофикация София" обяви, че започва мащабен ремонт в един от най-големите столични комплекси - "Дружба", и оставя за три месеца посред зима жителите му без парно и топла вода. По думите на шефа на дружеството, назначен без конкурс от ГЕРБ, ИТН и БСП, ремонтът е крайно наложителен заради големите загуби на топла вода, но мнозина съзряха в това действие политическа атака срещу кмета Васил Терзиев.

Политическите сили си прехвърлят вината за плачевното състояние, в което се намира столичната топлофикация, но повече от ясно е, че ако не се вземат бързи мерки и не се спре агонията на вечния длъжник, скоро цяла София може да се окаже без парно и топла вода. А после за спасяване на положението ще плащат отново всички данъкоплатци.

Столичният общински съвет и особено мнозинството в него не искат да признаат, че фирмата е фалирала и се чуди как да ни пробута поредния ялов план за оздравяване. Само че в годините се е доказало, че с некадърни ръководства, назначени на партиен принцип, няма как да стане оздравяване. Още по-малко ако политиците продължават да гледат на общинската фирма хем като на доставчик на социална услуга, хем като на бездънна яма за крадене.

Тези дни кметът на София лансира идеята за отдаване на концесия на услугата производство и подаване на топлоенергия като единствено спасение. Терзиев призова общинарите за мъдрост и да стартират процедура за намиране на оператор с опит, който може да привлече международни финансови институции и да извърши необходимите реформи и инвестиции. Кметът обяви, че има интерес от големи оператори към тази концесия, но проблемът е огромният дълг на "Топлофикация София". За да се намери частен оператор на дружеството, трябва дългът му да бъде предоговорен и отписан, а за това е нужно съгласието на държавата, каза Терзиев.

За привличане на международен концесионер се обявиха и общинарите от "Синя България". "Нито държавата, нито общината са в позиция да спасят "продънения Титаник" чрез допълнителни вливания - това само ще увеличи задлъжняването", каза Вили Лилков. Затова от "Синя България" предлагат да се създаде работна група, която до края на февруари 2026 г. да определи обхвата на концесията, условията за концесионера и правилата за избор на консултант.

От БСП веднага скочиха срещу тази опция. "Няма да позволим нито приватизация, нито концесиониране", обяви Иван Таков, председател на коалицията "БСП за България" в СОС.

Позицията на БСП е категорична: Столичната топлофикация трябва да остане публична собственост, защото е предприятие от стратегическо значение за националната сигурност. Освен това имало и много сериозна социална функция, тъй отоплява над милион души в София.

Таков напомни, че още през миналия мандат на СОС по предложение на групата на БСП през 2022 г. е прието решение да се търси външен мениджмънт на "Топлофикация София", т.е. външна компания, която да управлява дружеството въз основа на детайлно изготвен анализ и да направи необходимите инвестиции в модернизация. Най-важната инвестиция е да се изградят нови когенерационни мощности, което да доведе до по-голямо производство на ток, от чиято продажба дружеството да печели.

"Разликата между концесия и външен мениджмънт на "Топлофикация София" е много голяма", обяви Таков. "Концесията означава СОС да подкрепи решение, с което да отдаде за 35 години всички активи на дружеството. И да остави на концесионера да се разпорежда с него, както е разписано в концесионния договор. Докато в случая с външния мениджмънт, активите на дружеството няма да бъдат прехвърляни, а единствено "Топлофикация София" ще бъде управлявана професионално.

Не е ясно обаче в този вариант кой ще осигури средствата за подновяване на мрежата и технологията на дружеството. Експерти изчисляват, че са необходими поне 2 милиарда лева, колкото са и натрупаните задължения, които също трябва да бъда изчистени. Затова и никакъв конкурс не се проведе през 2022 г., въпреки че в търсенето на чуждестранния мениджър и инвеститор се включи и тогавашният служебен министър на енергетиката Росен Христов.

Според общинаря Карлос Контрера от ВМРО „Топлофикация София“ трябва да стане държавно дружество на принципа "дълг срещу собственост". Само така може да се реши въпросът с огромния дълг към "Булгаргаз", защото държавата няма да промени регулаторната рамка, в която работи столичното парно, смята той. Мнозина общинари посочват, че именно регулираните цени на парното и топлата вода за потребителите са сред основните причини за дефицитите в дружеството. Към тях Контрера добавя и държавния доставчик "Булгаргаз" - "лихвар, който законно източва „Топлофикация София“. По думите му всеки месец дружеството получава фактура с начислена лихва за просрочие от над 10% (ОЛП + 10%), дори когато количеството доставен газ, все още не е потребено изцяло.

Припомняме, че през годините "Топлофикация София" няколко пъти смени собствеността си - преминаваше ту в общинска, ту в държавна, ту в смесена собственост все уж за по-добро управление и стабилизиране, но ефект от това няма.

Прави впечатление, че общинарите от ГЕРБ се въздържат тези дни от ясна позиция как виждат бъдещето на общинското дружество. ГЕРБ го управлява неизменно през последните 15 години и има най-голяма "заслуга" за сегашното му плачевно състояние. Шефът на икономическа комисия в СОС Прошко Прошков доста мъгляво обяви преди месец, че се търси адекватен погасителен план, с който обслужването на задълженията да не ощетяват амбициозната инвестиционна програма на "Топлофикация София", приета по-рано през годината. Без нея дружеството не може да осигури достатъчно приходи, с които да покрива разходите си и задълженията си, тъй като търпи негативи от регулираните цени на парното и тока.

Инвестиционната програма предвижда както нови топлопроводи, така и изграждане на паро-газови цикли, които да произвеждат 5-6 пъти повече електроенергия. Тази енергия Прошков смята, че трябва да се субсидира на по-висока цена от фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Всъщност миналата година "Топлофикация София" е била подпомагана от енергийния фонд за произведения ток от когенерации, но тази година премията е орязана драстично с решение на КЕВР и това е една от причините за по-лошите финансови резултати.

Доста мъгляво Прошков също говори за търсене на външни консултанти, инвеститори, мениджъри с опит. Но не изключва и варианта "самото дружество да се опита да си стъпи на крака и да постави ясно условията, които са необходими, за да се случи това". Вероятно и сам не си вярва на тези приказки.

Но пък е сигурен, като казва: "При всички случаи "Топлофикация София“ не може да спре да функционира. Тя е част от енергийната сигурност на България и е невъзможно да бъде заменена от друга форма на отопление. Т.е. "Топлофикация София“ няма алтернатива“.

Тази мантра е спасявала досега затъващото общинско дружество. Крайно време е да фалира, а услугата производство и подаване на топлоенергия да премине в ръцете на фирма, която ще извърши истинските реформи, без да разчита на пари от държавата и от всички данъкоплатци.