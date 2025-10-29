Парното в София ще бъде пуснато следващата седмица

Предвиждаме около 5-7 ноември да пуснем топлоподаването, каза директорът на "Топлофикация-София" Петър Петров по време на днешното заседание на енергийната комисия в НС, цитиран от БТА.

По думите му към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване. "Ако има застудяване, ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно", добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но не е основание за дългосрочно застудяване и заради това парното не е пуснато.

Петров увери, че "Топлофикация-София" има готовност да работи през зимата.

Относно ремонта в столичния квартал "Дружба" той каза, че целта е да приключи през ноември и топлоподаването да бъде възстановено.