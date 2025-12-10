Български турци обръщат гръб на Пеевски

Няколко български турци обърнаха гръб на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски публично. Снощи в предаването "Референдум" студентът по журналистика в СУ "Св. Климент Охридски" Джем Юмеров заяви: "Аз съм Джем Юмеров и съм от турския етнос в продължениe на 9 поколения - родители, баби и дядовци, прабаби и прапрадядовци. И от свое име смея да кажа, че човекът, който разделя най-силно, е Делян Пеевски.Той не може да ме представлява, не защото е етнически българин. В никакъв случай мен не може да ме представлява и Хамид Хамид, и Байрам Байрам. Ние сме хора от различни вселени. За мен над 30 години ДПС е партия на едни тарикати, част от тях превърнали се в олигарси, докато един етнос нижеше тютюн от 5 сутринта, те бяха в сараите. И това не сме го забравили - кой плаща сметката за сараите. Нека обществото да не смята, че образът на етническия турчин е Байрам Байрам. Аз не го заслужавам. Кой ни представлява? Мога да кажа отделни личности по отделни теми. Има и преференциален вот. Но все още да се използва етническата карта и страховете на хората и едно срамно историческо минало вече не е модерно. А Делян Пеевски да не забравя, че турският етнос има непоносимост към свинското и това рано или късно ще се прояви".

При Веселин Дремджиев Себахтин Исмаил, собственик на транспортната фирма "Арда тур", заяви, че огромната натрупана омраза ще избие към феодалите на Пеевски. Синът му Исмаил Исмаилов напусна вчера групата на ДПС-НН в Общинския съвет в знак на несъгласие с Пеевски и каза, че повече няма да се занимава с политика. 17-годишната внучка на Себахтин го попитала: "Дядо, вярно ли е, че е Пеевски краде от нашите пари? А вярно ли е, че ние сме с него?". Много се учудих и я попитах откога започна да разбира от политика? - Ами цял ден в училище това се говори, казала внучката. "Честно да ви кажа, това ме побърка. И затова реших, че е време да се включа в освобождаването на България от този модел. Никога не сме имали проблеми между българи и турци. И сега си живеем като комшии и приятели. Сега някой се опитва да спаси собствената си кожа и отново да вкара етническия елемент. Това е изкуствено, няма го, но може да стане опасно. Хубавото е, че вече младите са на площада. И не са само българи християни. Нашите младежи също са там. Не познавам лично Пеевски. Въпросът е кой го създаде и докара до тук държавата да бъде превзета. Отговорът е елементарен - като се почне от царя, мине се през Бойко Борисов, Валери Симеонов, Волен Сидеров. Борисов изграждаше 15 години този модел.", заяви Себахтин Исмаил.