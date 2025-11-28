Медия без
Слави Трифонов отива на съд заради Фейсбук статус

Депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов ще съди лидера на ИТН за клевета

Днес, 10:50
Васил Пандов
БГНЕС
Васил Пандов

Депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов ще съди лидера на ИТН Слави Трифонов за клевета по негов адрес заради пост във Фейсбук по повод протестите в сряда.

Вчера Трифонов написа, че по време на протеста "две дами от Министерството на здравеопазването направиха опит да излязат от сградата на парламента", но Пандов ги "посочи с пръст" и "някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени".

Според Пандов думите на лидера на ИТН са "лъжа и манипулация". "Има свидетели къде съм бил през цялото време. Случката става далеч от мястото, където съм бил аз", заяви депутатът. И добави, че инцидентът е станал на улица, на която е имало провокатори. "Кой изпрати Черепа (прякорът на Васил Божков, който също беше забелязан на протеста - б.а) и провокаторите?", попита той.

"Когато осъдя г-н Трифонов, ще даря пари на организации, които подпомагат жени, пострадали от насилие", обяви още народният представител.

Васил Пандов окачестви като манипулация и думите на водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който пък го обвини, че "на предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и на ПП-ДБ". Пеевски има предвид инцидента преди петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков през септември, когато полицай припадна и по-късно почина. Пандов обаче не отговори дали ще съди и Пеевски.

 

