Продавач в Завет приел евробанкнота с надпис "Невалидна"

Днес, 12:36
В град Завет, област Разград, бе засечен необичаен случай на измама с евро – хартиен отрязък, наподобяващ банкнота от 200 евро, беше открит в оборота на местен хранителен магазин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Продавачът установил разликата при отчитане на дневния оборот, след като клиент се разплатил с "банкнотата", която нямала никакви защитни елементи. На хартиения лист бил изписан надпис „Невалиден“ от двете страни на английски и турски език. Сигналът е подаден около 21:30 ч. на 9 януари от управителката на магазина. По случая е започната проверка за измама.

Подобни случаи се наблюдават и в други части на страната – във Вълчедръм, област Монтана, са открити фалшиви евробанкноти, а във Вършец мъж е платил в игрална зала с фалшива банкнота от 50 евро.

