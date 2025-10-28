Медия без
Заради еврото ресторантьори заплашват да не работят в Новогодишната нощ

Туристическият бранш в Банско се жалва, че не бил готов, и иска специална среща с НАП

Днес, 06:51
Сервитьорите няма да се справят с връщането на рестото в евро веднага след полунощ, смятат някои собственици на заведения и затова няма да работят в Новогодишната нощ.
Ресторантьори и хотелиери, чиито заведения ще посрещат клиенти в Новогодишната нощ, предупреждават, че са сериозно притеснени как ще стават разплащанията и отчитането на приходите. До 24.00 ч те трябва да приемат плащания и да връщат ресто само в левове, а минута след това - поръчките ще се правят и в левове, и в евро, а рестото трябва да е само в евро.

Заради тези тревоги туристическият бизнес в Банско е поискал специална среща с експерти от НАП и Министерство на туризма.  

"Туристическият бранш е първият, който ще поеме тежестта при преминаването от лева в евро и то в дните, когато е пълно с туристи, а банките не работят. Хотелиери и ресторантьори в Банско имаме редица конкретни въпроси", сподели пред БНР Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес.

Според Бистрин ресторантьорите не са наясно с колко кеш трябва да разполагат в първите дни на Новата година. "Можем ли да го предвидим, тъй като банките не работят, а наказанията са сериозни и това силно ни тревожи. Не сме готови", оплака се той.

Вече цял месец представители на правителството и експерти от различни министерства, НАП, БНБ, митниците обикалят страната и провеждат разяснителни срещи с бизнеса и гражданите за смяната на лева с единната европейска валута от 1 януари. Държавни ведомства публикуваха преди няколко месеца подробни указания.

Според указанията на БНБ дребните търговци и собственици на заведения, които се водят микропредприятия - т.е. имат до 10 души персонал и не повече от 2 млн. евро годишен оборот, след заявка трябва да получат от обслужващата ги банка до 10 000 евро първоначално зареждане с евробанкноти и евромонети в периода от 27 до 31 декември 2025 г. Те са задължени да държат тази сума в евро, отделно от останалите налични валути, като гарантират, че няма да я пуснат в обращение преди 1 януари.

Всички останали търговци трябва да сключат договори с обслужващата ги банка, в които да посочат необходимата сума за първоначално зареждане в евро. Сключването на тези договори може да започне още от ноември, а зареждането с евробанкноти и евромонети ще тече през целия декември.

За някои ресторантьори правилата за смяната от левове в евро продължават да са неясни и затова са решили да не работят в Новогодишната вечер, за да не си навличат проблеми.

"Смятам, че сервитьорите няма да се справят с връщането на рестото в евро веднага след полунощ. Това е новогодишна вечер и мисля, че ще доведе до голямо объркване и много дискомфорт. По-добре да си дадем време за адаптация" заяви пред  БНТ собственичка на заведение в Сандански, което ще е затворено на Нова година.

Едно от опасенията на ресторантьорите е, че ПОС-терминалите може да не работят в първите часове на Новата година поради техническата актуализация към еврото. Така ще бъде невъзможно да се плаща с банкова карта. Затова се чуват препоръки клиентите, които ще посрещат в заведение Новата година, да се подготвят и с евро в брой, ако смятат да поръчват и да се разплащат след полунощ. 

Указанията на БНБ са всички банки да подготвят банкоматите си и ПОС-устройствата си, така че от 0.00 ч на 1 януари да работят единствено с евро. От 1 януари 2026 г. при теглене на пари в брой банкоматите трябва да разпространяват единствено евробанкноти.

Касовите апарати на всички търговци също трябва от 0.00 часа на 1 януари да регистрират плащания само в евро.

