Централата на "Турски поток" се мести в Унгария

Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто заяви в чат група във Фейсбук, че операторът на газопровода "Турски поток" мести централата си от Нидерландия в Унгария, предава унгарската медия HVG.

Вчера се появи новината, че активи на газопровода, който минава и през България, са блокирани в Нидерландия заради спор между украинска компания и "Газпром" за собствеността на съоръженията в анексирания от Русия Крим. Сиярто опроверга тази информация. "Вчера някой се опита да разпространи слухове, всяващи паника, за компанията, която експлоатира газопровода "Турски поток". Добрата новина е, че компанията ще се премести от Холандия в Унгария и никакви санкции не възпрепятстват дейността ѝ", твърди Сиярто.

В момента той е в Москва по повод заседание на съвместния бизнес форум на Унгария и Русия.

По-контретно Сиярто говори за репортаж на руския вестник "Ведомости", че окръжният съд в Амстердам е запорирал активите на турското дъщерно дружество на Газпром“. South Stream Transport управлява газопровода "Турски поток", по който Унгария получава и руски природен газ.

"Благодарение на споразумението, сключено със Съединените щати, условията за експлоатация ще бъдат осигурени, а платежните транзакции, свързани с експлоатацията на тръбопровода "Турски поток", няма да бъдат обект на санкции. По този начин, с преместването на оперативната компания от Холандия в Унгария, "Турски поток" ще може да функционира безпроблемно през следващия период, въпреки всички правни и финансови атаки“, добави Сиярто.

"Сигурните енергийни доставки на Унгария не могат да функционират без Русия днес и това не е политически или идеологически въпрос, а физически. Министър-председателят сключи необходимите споразумения във Вашингтон и тук, в Москва, така че нашето енергийно сътрудничество да може да продължи без прекъсване. В същото време трябва да се борим с Брюксел и, за съжаление, с Киев, за да гарантираме, че енергийните ни доставки са сигурни в дългосрочен план. Нашето енергийно сътрудничество е постоянно обект на правни атаки от Брюксел, а нефтопроводът е обект на физически атаки от Киев", казва унгарският външен министър.