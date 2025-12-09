Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Централата на "Турски поток" се мести в Унгария

Днес, 13:36
Петер Сиярто
ЕПА/БГНЕС
Петер Сиярто

Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто заяви в чат група във Фейсбук, че операторът на газопровода "Турски поток" мести централата си от Нидерландия в Унгария, предава унгарската медия HVG.

Вчера се появи новината, че активи на газопровода, който минава и през България, са блокирани в Нидерландия заради спор между украинска компания и "Газпром" за собствеността на съоръженията в анексирания от Русия Крим. Сиярто опроверга тази информация. "Вчера някой се опита да разпространи слухове, всяващи паника, за компанията, която експлоатира газопровода "Турски поток". Добрата новина е, че компанията ще се премести от Холандия в Унгария и никакви санкции не възпрепятстват дейността ѝ", твърди Сиярто.

В момента той е в Москва по повод заседание на съвместния бизнес форум на Унгария и Русия.

По-контретно Сиярто говори за репортаж на руския вестник "Ведомости", че окръжният съд в Амстердам е запорирал активите на турското дъщерно дружество на Газпром“. South Stream Transport управлява газопровода "Турски поток", по който Унгария получава и руски природен газ.

"Благодарение на споразумението, сключено със Съединените щати, условията за експлоатация ще бъдат осигурени, а платежните транзакции, свързани с експлоатацията на тръбопровода "Турски поток", няма да бъдат обект на санкции. По този начин, с преместването на оперативната компания от Холандия в Унгария, "Турски поток" ще може да функционира безпроблемно през следващия период, въпреки всички правни и финансови атаки“, добави Сиярто.

"Сигурните енергийни доставки на Унгария не могат да функционират без Русия днес и това не е политически или идеологически въпрос, а физически. Министър-председателят сключи необходимите споразумения във Вашингтон и тук, в Москва, така че нашето енергийно сътрудничество да може да продължи без прекъсване. В същото време трябва да се борим с Брюксел и, за съжаление, с Киев, за да гарантираме, че енергийните ни доставки са сигурни в дългосрочен план. Нашето енергийно сътрудничество е постоянно обект на правни атаки от Брюксел, а нефтопроводът е обект на физически атаки от Киев", казва унгарският външен министър.

 
 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Газпром, Турски поток

Още новини по темата

"Газпром" оглави класацията за най-задлъжняла компания в Русия
17 Окт. 2025

Бивш депутат на ГЕРБ купува бензиностанциите на "Газпром" у нас
02 Окт. 2025

ЕС подготвя забрана за внос на руски газ, маскиран като транзитен
06 Септ. 2025

Сръбската НИС продава бензиностанциите си "Газпром" в България
31 Юли 2025

ЕК забранява руския газ, но прави изключение за "Турски поток"
18 Юни 2025

Министър Станков сблъска "Аферата Боташ" и "Балкански поток"

21 Май 2025

Американски фонд иска да купи “Балкански поток”
09 Май 2025

"Газпром" се опитва да блокира исковете за спирането на газа за Европа
17 Март 2025

И чешката CEZ осъди "Газпром"
04 Март 2025

Руският газ през "Турски поток" чупи рекорди
02 Февр. 2025

Орбан: Ако няма газ, блокирам санкциите срещу Русия
31 Яну. 2025

Украински дронове са атакували компресорна станция на "Турски поток"
13 Яну. 2025

Сърбия може да плати 700 млн. евро на "Газпром" за НИС
05 Яну. 2025

Украйна спря транзита на руски газ
01 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ