"Газпром" оглави класацията за най-задлъжняла компания в Русия

financeandmarkets.com "Газпром" продължава да затъва, след като загуби европейския пазар заради войната срещу Украйна

Руският Forbes публикува рейтинг на компаниите с най-големи дългове. В нея попадат всички водещи руски държавни компании с общ чист дълг над 20,5 трилиона рубли, изчислява изданието. Всички компании са пострадали от високия основен лихвен процент на руската Централна банка, като при някои компании сумата, платена по кредити, се е увеличила над два пъти през 2024 г.

Класацията се оглавява от "Газпром" с чист дълг към края на 2024 г. от 6,047 трилиона рубли. Компанията е платила като лихви по кредити 715,4 милиарда рубли, което е с 83% повече, отколкото година по-рано.

На второ място е "Роснефт" с чист дълг към края на 2024 г. от 3,6 трилиона рубли.

На трето място са "Руските държавни железници" с 2,771 трилиона дълг. Компанията е платила като лихви по дълговете 323,5 милиарда рубли, което е 2.5 пъти повече от година по-рано.

Сред останалите участници в класацията са "Атомэнергопром", "Эн+ Груп", "Норилски никел", СИБУР и "Автодор".

Централната банка на Русия задържа основния лихвен процент на рекордно ниво от 21% от октомври 2024 г. до юни 2025 г. След това той бе няколко пъти понижаван, за последно през септември 2025 г. до 17%.

Reuters писа, че много големи руски предприятия съкращават работници или ги пращат в неплатен отпуск. Най-големите автомобилни компании минаха на четиридневна работна седмица.