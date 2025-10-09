Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Индия откри "океан" от природен газ

Залежите в Андаманско море обещават да намалят силната зависимост на страната от внос

Днес, 18:33
Залежите в Андаманско море могат да намалят значително зависимостта на Индия от внос на газ и нефт.
Залежите в Андаманско море могат да намалят значително зависимостта на Индия от внос на газ и нефт.

Индия отваря нова страница в своята енергийна история. На 17-ина км от източно от Андаманските острови са открити големи залежи на природен газ. Според Хардийп Сингх Пури, министъра, отговарящ за нефтената сфера, това е "океан от енергийни възможности“, пише Economic Times. Министър Пури сравнява потенциала в Андаманско море с нефтеното находище в Гвиана, което променя икономическите перспективи на южноамериканската страна.

Разработването на новото откритие ще е скок напред в усилията на Индия да си осигури енергийна независимост и ще подпомогне прехода й към зелена енергия. Метанът – основен  компонент на природния газ, дава по-чиста енергия от въглищата и петрола, като предлага начин за намаляване на замърсяването на въздуха и на емисиите на парникови газове.
В момента Индия до голяма степен разчита на внос на природен газ. През 2023–24 г. около 44% от потреблението е задоволено чрез импорт - предимно на втечнен природен газ . Повече от 85% от суровия петрол също идва от чужбина - Индия е третият по големина вносител на петрол в света. Залежите в Андаманско море биха могли значително да намалят тази зависимост. В разработването им ще си партнират глобални компании като Petrobras, BP India, Shell, ExxonMobil. Ще бъдат създадени много работна места в добива, транспорта и разпределението. Чрез развитието на местна инфраструктура за метан страната може да намали зависимостта си от вноса, да постигне целите си за по-чиста енергия и да привлече глобални инвестиции в проучвания на нови находища.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Индия, Андаманско море

Още новини по темата

Тълпа стъпка десетки хора по време на политически митинг в Индия
28 Септ. 2025

Пакистан опъва ядрен чадър над Саудитска Арабия
22 Септ. 2025

Индия не трепна от натиска на Тръмп
07 Авг. 2025

Индия ще купува руски петрол въпреки заплахата на Тръмп
04 Авг. 2025

Индия ограничи руския петрол
01 Авг. 2025

Мистериозен проблем беше открит при авиокатастрофата в Индия
12 Юли 2025

Причините за катастрофата в Ахмедабад: Пилотска грешка или фатална авария
13 Юни 2025

Boeing с 242-ма души се разби в Индия
12 Юни 2025

Тръмп: Индия и Пакистан се договориха да спрат огъня
10 Май 2025

Индия и Пакистан са провели най-голямата въздушна битка в новата история
08 Май 2025

Индия и Пакистан започнаха война
07 Май 2025

Apple ще произвежда всички iPhone в Индия
06 Май 2025

По границата между Индия и Пакистан вече има престрелки
25 Апр. 2025

Индия и Пакистан са пред война
24 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар