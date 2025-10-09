Индия откри "океан" от природен газ

Индия отваря нова страница в своята енергийна история. На 17-ина км от източно от Андаманските острови са открити големи залежи на природен газ. Според Хардийп Сингх Пури, министъра, отговарящ за нефтената сфера, това е "океан от енергийни възможности“, пише Economic Times. Министър Пури сравнява потенциала в Андаманско море с нефтеното находище в Гвиана, което променя икономическите перспективи на южноамериканската страна.

Разработването на новото откритие ще е скок напред в усилията на Индия да си осигури енергийна независимост и ще подпомогне прехода й към зелена енергия. Метанът – основен компонент на природния газ, дава по-чиста енергия от въглищата и петрола, като предлага начин за намаляване на замърсяването на въздуха и на емисиите на парникови газове.

В момента Индия до голяма степен разчита на внос на природен газ. През 2023–24 г. около 44% от потреблението е задоволено чрез импорт - предимно на втечнен природен газ . Повече от 85% от суровия петрол също идва от чужбина - Индия е третият по големина вносител на петрол в света. Залежите в Андаманско море биха могли значително да намалят тази зависимост. В разработването им ще си партнират глобални компании като Petrobras, BP India, Shell, ExxonMobil. Ще бъдат създадени много работна места в добива, транспорта и разпределението. Чрез развитието на местна инфраструктура за метан страната може да намали зависимостта си от вноса, да постигне целите си за по-чиста енергия и да привлече глобални инвестиции в проучвания на нови находища.