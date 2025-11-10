Кола избухна в Ню Делхи и уби поне 10 души

Кола се взриви и уби поне 10 души близо до метростанцията до една от забележителностите на Ню Делхи - Червената крепост.

Тежко ранени са повече от 30 души, според д-р Маниш Кумар Джа, лекар в местната болница Лок Наяк. „Много от тях няма да могат да се възстановят“, каза той пред репортери индийската столица и предположи, че броят на жертвите може би ще нарасне.

Полицията е започнала разследване на причината за експлозията, която все още не е известна. Вътрешният министър Амит Шах заяви, че ще бъдат прегледани записите на всички камери за видеонаблюдение в района.

📍New Delhi



As per eye witness talking to Zee Media -"The explosion was so loud, it felt like there was an earthquake."



The investigation is ongoing. Whether it was a CNG blast or something else will be clear after some time. pic.twitter.com/JVY4jb2TUm — Siddharth Patel (@yrlsiddharth) 10 ноември 2025 г.

Към момента се знае, че „бавно движещо се“ превозно средство е спряло на червен светофар около 18:42 ч. местно време

„В това превозно средство е възникнала експлозия, пътниците в него, както и хората в околните автомобили са били засегнати", заяви комисарят от полицията на Делхи - Сатиш Голча.

Според зам.началника на противопожарната служба, минимум шест автомобили и три авторикши са избухнали в пламъци. Десет минути след взрива са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарът е потушен, а ранените са откарани в болница.

ТВ кадри от мястото показват множество мотоциклетисти и пешеходци, които се втурват към мястото на експлозията, за да окажат първа помощ на пострадалите. Виждат се огромни поражения по автомобили и околните сгради. Към момента няма данни да е засегната Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила. Тя е построена през XVII век и се намира в стария град, като е посещавана от туристи през цялата година.