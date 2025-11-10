Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кола избухна в Ню Делхи и уби поне 10 души

Взривът е станал до прочутата Червена крепост, тежко ранените са 30

10 Ноем. 2025
Туитър

Кола се взриви и уби поне 10 души близо до метростанцията до една от забележителностите на Ню Делхи - Червената крепост.

Тежко ранени са повече от 30 души, според д-р Маниш Кумар Джа, лекар в местната болница Лок Наяк. „Много от тях няма да могат да се възстановят“, каза той пред репортери индийската столица и предположи, че броят на жертвите може би ще нарасне.

Полицията е започнала разследване на причината за експлозията, която все още не е известна. Вътрешният министър Амит Шах заяви, че ще бъдат прегледани записите на всички камери за видеонаблюдение в района.

Към момента се знае, че „бавно движещо се“ превозно средство е спряло на червен светофар около 18:42 ч. местно време

„В това превозно средство е възникнала експлозия, пътниците в него, както и хората в околните автомобили са били засегнати", заяви комисарят от полицията на Делхи - Сатиш Голча.

Според зам.началника на противопожарната служба, минимум шест автомобили и три авторикши са избухнали в пламъци. Десет минути след взрива са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарът е потушен, а ранените са откарани в болница.

ТВ кадри от мястото показват множество мотоциклетисти и пешеходци, които се втурват към мястото на експлозията, за да окажат първа помощ на пострадалите. Виждат се огромни поражения по автомобили и околните сгради. Към момента няма данни да е засегната Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила. Тя е построена през XVII век и се намира в стария град, като е посещавана от туристи през цялата година.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Индия, взрив

Още новини по темата

Индия откри "океан" от природен газ
10 Окт. 2025

Тълпа стъпка десетки хора по време на политически митинг в Индия
28 Септ. 2025

Пакистан опъва ядрен чадър над Саудитска Арабия
22 Септ. 2025

Индия не трепна от натиска на Тръмп
07 Авг. 2025

Индия ще купува руски петрол въпреки заплахата на Тръмп
04 Авг. 2025

Индия ограничи руския петрол
01 Авг. 2025

Мистериозен проблем беше открит при авиокатастрофата в Индия
12 Юли 2025

Причините за катастрофата в Ахмедабад: Пилотска грешка или фатална авария
13 Юни 2025

Boeing с 242-ма души се разби в Индия
12 Юни 2025

Тръмп: Индия и Пакистан се договориха да спрат огъня
10 Май 2025

Индия и Пакистан са провели най-голямата въздушна битка в новата история
08 Май 2025

Индия и Пакистан започнаха война
07 Май 2025

Apple ще произвежда всички iPhone в Индия
06 Май 2025

5-има загинаха и над 500 са ранени при взрив в иранско пристанище
26 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън