Русия евакуира семействата на дипломати от Венецуела

Министерството на външните работи на Русия е започнало да евакуира семействата на дипломати от Венецуела, съобщи „Асошиейтед Прес“.

Агенцията твърди, че евакуациите включват жени и деца и е започнала в петък, добавяйки, че служителите на руското външно министерство оценяват ситуацията във Венецуела в „много мрачни тонове“. Белият дом и Кремъл не са коментирали информацията на АП.

Външният министър на Венецуела Иван Хил Пинто заяви в понеделник, че е разговарял по телефона с руския си колега Сергей Лавров, който според него е изразил подкрепата на Русия за Венецуела срещу обявената от Тръмп блокада на санкционирани петролни танкери.

„Прегледахме агресията и явните нарушения на международното право, извършени в Карибския басейн: атаки срещу плавателни съдове и извънсъдебни екзекуции, както и незаконните актове на пиратство, извършени от правителството на Съединените щати“, каза Хил в изявление.

Повече от 10 превозни средства с дипломатически номера бяха паркирани в понеделник сутринта пред посолството на Русия в Каракас. Не се виждаха хора да влизат или излизат от посолството. Всички превозни средства са се оттеглили до ранния следобед, добави АП.