Макрон призовава за действие, "за да не бъде пометена Европа"

Френският президент иска възобновяване на диалога с Русия

Днес, 14:03

В интервю за големи европейски вестници, сред които Le Monde, Financial Times, El País и Tages-Anzeiger,  френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа "след пет години ще бъде пометена", ако не предприеме нищо. "Хората са в отчаяние. Вече не се знае докъде са готови да стигнат американците. Не става въпрос само за Гренландия. В тази фаза сме оставени сами на себе си", заяви той

Макрон смята, че Доналд Тръмп "желае разпадането на ЕС“ и е „открито антиевропейски настроен".

Макрон смята, че Европа трябва да се позиционира между Русия, Китай и САЩ. Той говори за възстановяването на техническия диалог между Русия и Франция на фона на преговорите за приключване на войната в Украйна, които се провеждат с участието на представители на САЩ . 

„Моите разсъждения са пределно прости: искаме ли да делегираме обсъждането на този въпрос на други? Нашата географска ситуация няма да се промени – независимо дали ни харесва или не, Русия ще съществува и утре. Тя се намира точно под носа ни. Ето защо е важно да структурираме възобновяването на европейския диалог с Русия – без наивност, без натиск върху украинците, но и без зависимост от трети страни в тази дискусия. Именно затова предложих на няколко европейски колеги да подновим диалога“, казва той. 

Макрон подчерта, че "в деня, в който настъпи мирът, този мир ще засяга и Европа". „Още веднъж: бихте ли предпочели в този момент американските посланици и специални пратеници да водят преговори от ваше име, от името на Европа, за датата на встъпване на Украйна в Европейския съюз? Не, извинете. Това е въпрос на самоуважение. Самоуважението е хубаво нещо, то ни е необходимо. Затова не бива да се страхуваме да бъдем себе си. Това е в интерес на Европа", добави френският президент. 

 

Ключови думи:

Еманюел Макрон, Русия

