Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕС включи Русия в черен списък за пране на пари и тероризъм

Днес, 18:41
Групата за финансови действия срещу изпирането на пари
Групата за финансови действия срещу изпирането на пари

Европейската комисия съобщи, че е включила Русия в списъка на страните с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма. Решението е влязло в сила днес, 29 януари.

Попадането на дадена държава в т.нар. "черен списък" на ЕС води до значително затягане на контрола върху финансовите операции с участието на организации или физически лица от съответната страна. Това включва засилена проверка на всички сделки, допълнителни изисквания за разкриване на крайните бенефициери и произхода на средствата, както и одобрение на операциите от специални комисари на Европейската служба за борба с изпирането на пари (AMLA).

В списъка вече фигурират, наред с други, Северна Корея, Иран и Афганистан.

Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) още през 2023 г. замрази членството на Русия заради пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, но тогава не я включи в черни или сиви списъци. Впоследствие FATF многократно беше призовавана да добави Русия в подобен списък. Срещу включването на Русия се обявиха не само Индия, но и други страни от БРИКС – Бразилия, Китай и Южна Африка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЕС, Русия, пране на пари

Още новини по темата

Европа затваря Балтийско море за сенчестия флот на Русия
28 Яну. 2026

Русия се изтегли от сирийска военна база
27 Яну. 2026

ЕС и Индия сключиха "майката на всички сделки"
27 Яну. 2026

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

ЕП замразява одобрението на търговското споразумение със САЩ
20 Яну. 2026

Ген. Сирски подготвял настъпателни операции
18 Яну. 2026

Париж и Москва размениха руски баскетболист за френски политолог
08 Яну. 2026

Тръмп не вярва, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
05 Яну. 2026

Кипър поема председателството на ЕС
01 Яну. 2026

Русия загубила спътници, които предупреждават за нападение с ракети
29 Дек. 2025

Москва препоръча на руснаците да не пътуват до Германия
25 Дек. 2025

Дронове удариха завод на "Газпром" на 1200 км от Украйна
25 Дек. 2025

Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон
25 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?