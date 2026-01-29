ЕС включи Русия в черен списък за пране на пари и тероризъм

Европейската комисия съобщи, че е включила Русия в списъка на страните с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма. Решението е влязло в сила днес, 29 януари.

Попадането на дадена държава в т.нар. "черен списък" на ЕС води до значително затягане на контрола върху финансовите операции с участието на организации или физически лица от съответната страна. Това включва засилена проверка на всички сделки, допълнителни изисквания за разкриване на крайните бенефициери и произхода на средствата, както и одобрение на операциите от специални комисари на Европейската служба за борба с изпирането на пари (AMLA).

В списъка вече фигурират, наред с други, Северна Корея, Иран и Афганистан.

Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) още през 2023 г. замрази членството на Русия заради пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, но тогава не я включи в черни или сиви списъци. Впоследствие FATF многократно беше призовавана да добави Русия в подобен списък. Срещу включването на Русия се обявиха не само Индия, но и други страни от БРИКС – Бразилия, Китай и Южна Африка.