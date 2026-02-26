Русия удари блокове в Киев и Кривой рог

ДСНС України Първоначалните данни са, че Харков е атакуван с поне 17 дрона "Шахед" и поне две ракети.

Поредна руска масирана комбинирана въздушна атака удари Украйна тази нощ. Съобщения за взривове и разрушения започнаха да се появяват в "Телеграм" канала на украинските ВВС след 5:40 ч. тази сутрин.

Няколко експлозии разтърсиха центъра на Киев, като сред ударените цели в столицата има и жилищни блокове. Същото се случи и в Кривой рог. В двата града все още няма данни за ранени и пострадали хора, а само за материални щети.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко обяви, че Русия атакува града с ударни дронове и балистични ракети.

"Противовъздушната отбрана действа. Останете в укритията до отмяна на тревогата!", написа той в "Телеграм".

Сериозно пострада вторият по големина украински град - Харков. В него и областта вече се съобщава за 14 ранени, включително едно дете, след удари с руски безпилотни летателни системи. Според информация в канала в "Телеграм" на Олег Синегубов, ръководител на военновременната администрация на Харков, раненото дете е на 7 години. Първоначалните данни от него са, че Харков е атакуван с поне 17 дрона "Шахед" и поне две ракети.

Междувременно, руски далекобойни дронове удариха и град Запорожие. В резултат на атаката има ранени седем души, както и множество материални щети - на пет места, съобщават и украинската спешна служба, и ръководителят на местната военновременна администрация Иван Федоров. Подпалена е 9-етажна сграда, избухнали са пожари в два търговски центъра, като в единия има основно щети на покрива, поразена е и частна къща.