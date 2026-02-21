Украйна атакува завод за ракети на 1500 км навътре в Русия

В Удмуртия, на 1500 км навътре в Русия, бе атакуван завод за ракети „Искандер“ и „Орешник“. По време на украинската нощна атака е бил поразен АД „Воткински завод“.

❗️An attack on a Russian missile plant in Votkinsk, Udmurtia, Russia.



1,400 km from the border with Ukraine.



The plant produces Iskander-M missiles, as well as Yars, Topol and Oreshnik missiles.



It is under US, EU, Japan, Switzerland, Ukraine sanctions.

Във „Воткински завод“ се произвеждат ракети „Искандер-М“, „Топол-М“ и „Орешник“. Стратегическото отбранително предприятие е под санкциите на САЩ, Великобритания, ЕС, Швейцария, Австралия, Япония и Украйна. Удмуртска република (Удмуртия) е част от Приволжкия федерален окръг на Русия.

Местни жители твърдят в чатове, че при атаката са пострадали цехове №22 и №36. „Осторожно, новости“ съобщава, че на мястото на пожара работят пожарни екипи.

Украински медии пишат, че ударът не е бил нанесен с дронове, а с ракети „Фламинго“. Засега няма потвърждение за това. Разстоянието от Воткинск до границата с Украйна е почти 1500 км

11 души са пострадали при нощната атака на Въоръжените сили на Украйна срещу отбранителен завод в Удмуртия, съобщиха от местното Министерство на здравеопазването.

„Тази нощ на атака беше подложен един от обектите в републиката. Медицинските работници незабавно оказаха помощ на пострадалите. С травми с различна степен на тежест са хоспитализирани трима души – двама пациенти са в състояние със средна тежест, един – в тежко състояние. Той е опериран и се намира под постоянно лекарско наблюдение. Още осем пострадали са прегледани от лекари и са освободени за амбулаторно наблюдение“, се казва в съобщението.