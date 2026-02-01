Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руски дронове убиха 15 миньори
в автобус в Днепропетровска област

В Запорожие бяха ранени три бременни в родилен дом

01 Февр. 2026Обновена
Удареният автобус с миньорите
Удареният автобус с миньорите

Днес в ранния следобед руски дронове удариха автобус, превозващ миньори в Днепропетровска област. Загиналите до този момент са 15. Седем души са ранени. Това съобщиха от енергийната компания ДТЭК.

„Епицентър на един от обстрелите стана автобусът, който в Днепропетровска област е превозвал миньори след смяната им от предприятието“, се казва в съобщението на ДТЭК. Ударът е бил насочен към град Терновка.

Украинският външен министър призова за продължаване на натиска срещу Русия след удар по родилен дом в Запорожие днес.

„Руските дронове атакуваха родилен дом в Запорожие, като раниха три жени. Путин продължава войната си срещу цивилното население въпреки мирните усилия. Само силата може да сложи край на неговата агресия и терор. Не трябва да има паузи в натиска срещу Москва и в подкрепата за Украйна“, написа Сибига в социалната мрежа X. Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.

Преди три дни американският президент Доналд Тръмп заяви, че е помолил руския президент Владимир Путин да спре да бомбардира заради много ниските температури в Украйна, които ще продължат до края на идната седмица. Според Тръмп Путин се съгласил. По-късно не стана ясно на какво точно се е съгласил, но е факт, че от 2 дни насам спряха бомбардировките на Киев, чиято енергийна инфраструктура пострада много тежко последните седмици. И до момента има над 1000 жилища без ток и отопление. 

Украйна очаква активна подкрепа от страна на Съединените щати за намаляване на броя на руските удари. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си обръщение.

Той съобщи, че през февруари Украйна ще има „сериозна външнополитическа активност“, като още от утре започват интензивни контакти и срещи.

„Разчитаме, че и американската страна ще бъде също толкова активна, особено що се отнася до мерките за деескалация – намаляване на ударите. Много зависи от това какво ще успее да постигне американската страна, за да могат хората да имат доверие както в процеса, така и в резултатите“, каза Зеленски.

Той напомни, че вече има договореност за тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ, която ще се състои в Обединените арабски емирства в сряда и четвъртък.

„Много лидери и различни държави са с нас в този процес и подкрепят Украйна. На практика всеки ден координираме действията си“, добави украинският президент.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, руски удар

Още новини по темата

Авария доведе до мащабен блекаут в Украйна и Молдова
31 Яну. 2026

Ситуацията около Иран пречи на преговорите между Москва и Киев
30 Яну. 2026

Тръмп и Путин договориха седмица мир за Киев
29 Яну. 2026

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

Руските удари отново оставиха без отопление половин Киев
24 Яну. 2026

Бивш съветник на Зеленски е разследван за пране на пари
21 Яну. 2026

Повече от милион домакинства в Киев са без отопление, ток и вода
20 Яну. 2026

Ген. Сирски подготвял настъпателни операции
18 Яну. 2026

Бившият министър на цифровизацията в Украйна пое отбраната
14 Яну. 2026

Украинската КПК разследва Юлия Тимошенко за корупция
14 Яну. 2026

Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море
11 Яну. 2026

Тодор Тагарев: Путин няма вече полезен ход във войната
10 Яну. 2026

Лондон и Париж ще пратят сили в Украйна след войната
06 Яну. 2026

Тръмп не вярва, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
05 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ