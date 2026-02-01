Днес в ранния следобед руски дронове удариха автобус, превозващ миньори в Днепропетровска област. Загиналите до този момент са 15. Седем души са ранени. Това съобщиха от енергийната компания ДТЭК.

„Епицентър на един от обстрелите стана автобусът, който в Днепропетровска област е превозвал миньори след смяната им от предприятието“, се казва в съобщението на ДТЭК. Ударът е бил насочен към град Терновка.

Украинският външен министър призова за продължаване на натиска срещу Русия след удар по родилен дом в Запорожие днес.

„Руските дронове атакуваха родилен дом в Запорожие, като раниха три жени. Путин продължава войната си срещу цивилното население въпреки мирните усилия. Само силата може да сложи край на неговата агресия и терор. Не трябва да има паузи в натиска срещу Москва и в подкрепата за Украйна“, написа Сибига в социалната мрежа X. Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.

Преди три дни американският президент Доналд Тръмп заяви, че е помолил руския президент Владимир Путин да спре да бомбардира заради много ниските температури в Украйна, които ще продължат до края на идната седмица. Според Тръмп Путин се съгласил. По-късно не стана ясно на какво точно се е съгласил, но е факт, че от 2 дни насам спряха бомбардировките на Киев, чиято енергийна инфраструктура пострада много тежко последните седмици. И до момента има над 1000 жилища без ток и отопление.

Украйна очаква активна подкрепа от страна на Съединените щати за намаляване на броя на руските удари. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си обръщение.

Той съобщи, че през февруари Украйна ще има „сериозна външнополитическа активност“, като още от утре започват интензивни контакти и срещи.

„Разчитаме, че и американската страна ще бъде също толкова активна, особено що се отнася до мерките за деескалация – намаляване на ударите. Много зависи от това какво ще успее да постигне американската страна, за да могат хората да имат доверие както в процеса, така и в резултатите“, каза Зеленски.

Той напомни, че вече има договореност за тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ, която ще се състои в Обединените арабски емирства в сряда и четвъртък.

„Много лидери и различни държави са с нас в този процес и подкрепят Украйна. На практика всеки ден координираме действията си“, добави украинският президент.