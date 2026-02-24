Гюров обеща непоколебима българска подкрепа за Украйна

Премиерът Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев, посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук и депутати - предимно от ПП-ДБ, взеха участие в демонстрация в подкрепа на Украйна, съобщи БНР. В пространството около църквата "Света София" десетки български граждани, както и украинци се събраха на събитието, за да отбележат четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

Премиерът Гюров заяви, че през последните 4 години Украйна не се бори само за себе си, а за една Европа, за един свят, който силата е в правото, а не правото да е на силата. "Надяваме се на мир и силна Украйна", каза още той, "но докато това стане факт, трябва да продължим да подкрепяме Украйна". "Служебното правителство е гаранция, че тази подкрепа ще продължи", завърши Анрдей Гюров и беше бурно аплодиран.

Посланик Олеся Илашчук благодари на България за помощта, включително за грижата за бежанците и отбеляза, че днес се навършват 1462 дни от началото на войната. "Украйна иска мир и се защитава", добави тя.

Паметта на жертвите във войната беше почетена с минута мълчание.