Словакия и Унгария не отстъпват в натиска към Украйна заради петрола

Властите на Словакия от 23 февруари прекратяват извънредните доставки на електроенергия за Украйна, заяви премиерът на страната Роберт Фицо в обръщение към нацията. А Украйна потвърди ветото си върху 90-милиардния заем от ЕС за Украйна.

„От днес действа правило: ако украинската страна се обърне към Словакия с молба за помощ за стабилизиране на украинската електроенергийна мрежа, такава помощ няма да получи“, каза Фицо.

По думите му това е първата „реципрочна стъпка, на която словашкото правителство има право, без да нарушава каквито и да било международни правила и задължения“. Премиерът предупреди, че ако украинската страна „продължи да нанася вреди на интересите на Словакия при доставките на стратегически суровини“, властите ще „преразгледат позицията си относно членството на Украйна в ЕС и ще подготвят допълнителни мерки“.

Фицо свърза спирането на доставките на електроенергия с „враждебни действия“ на президента на Украйна Володимир Зеленски. Сред тези действия той посочи спирането на транзита на руски газ, както и на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“.

Както отбелязва „Икономическа правда“, става дума за възобновяване на доставките на петрол за Словакия по разклонението на нефтопровода „Дружба“, след руския удар по Броди на 27 януари 2026 г. Украйна заяви, че този участък от тръбопровода е повреден. Според Фицо словашките специални служби твърдят, че нефтопроводът на територията на Украйна функционира.

Словакия и Унгария по-рано заплашиха да прекратят доставките на електроенергия за Украйна, ако Киев до 23 февруари не възобнови транзита на руски петрол към страните по тръбопровода „Дружба“. В Министерството на външните работи на Украйна определиха заплахите като шантаж и посъветваха лидерите на Словакия и Унгария „да отправят ултиматумите си към Кремъл, а не към Киев“.

След повредата на „Дружба“ Украйна предложи на ЕС да използва за транзит на петрол към Унгария и Словакия други елементи от своята нефтотранспортна инфраструктура, по-специално нефтопровода „Одеса–Броди“.

От началото на пълномащабната война руските войски нанасят удари по енергийната инфраструктура на Украйна. В резултат жителите на страната често остават без електричество, отопление и вода. За стабилизиране на ситуацията властите използват аварийни доставки на електроенергия от други държави.

Само през януари 2026 г. такива аварийни доставки са били необходими за стабилизиране на украинската енергийна система два пъти повече, отколкото през цялата 2025 г., отбелязва „Икономическа правда“.

Унгария поддържа ветото си върху новите санкции на ЕС срещу Русия и огромния заем за Украйна, докато украински удар по руска петролна помпена станция, обслужваща петролопровода "Дружба", заплашва да влоши още повече напрегнатите отношения между Киев и Будапеща, предаде Ройтерс.

В Украйна, която утре отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, Киев обяви напредък на украинските сили на фронта, въпреки че Москва продължи кампанията си по нанасяне на удари срещу украински градове, като през миналата нощ двама души загинаха при нападение с дронове в южната част на страната.

Дипломатическото внимание беше насочено към Брюксел, където министрите на външните работи на страните от ЕС се опитаха безуспешно да убедят Унгария и Словакия да оттеглят заплахите си да наложат санкции на Украйна за забавянето на възобновяването на доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Въпреки това, атака с дронове, за която отговорност пое Киев, предизвика пожар в петролна помпена станция на повече от 1200 километра от украинската граница и това заплаши да засили напрежението още повече. Украйна не предостави повече подробности за по-широкото въздействие на удара срещу петролопровода.

"Украйна решава дали да възобнови доставките по петролопровода или не, но става все по-ясно, че тук сме изправени пред открит политически шантаж", заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред парламента в Будапеща. "Унгарското правителство не се поддава на никакъв шантаж", подчерта Орбан.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха написа в "Екс", че на Унгария и Словакия не трябва да се позволява да "държат целия ЕС за заложник" и ги призова да "се ангажират с конструктивно сътрудничество и отговорно поведение".

Унгария и Словакия имат лидери, които са се противопоставяли на европейския консенсус, поддържайки близки отношения с Москва, но досега не са стигали дотам, че да блокират санкциите на ЕС срещу Русия или заемите за Украйна.

В писмо, цитирано от Ройтерс, Орбан заявява пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че прекъсването на петролопровода е "непровокиран акт на враждебност, който подкопава енергийната сигурност на Унгария", и обещава да блокира предоставянето на заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро, докато проблемът не бъде решен. Унгария също така блокира най-новия пакет от санкции срещу Русия.

Унгария и Словакия заплашиха също да спрат и износа на електроенергия за Украйна, освен ако доставките на петрол не бъдат възобновени. Словакия беше определила краен срок до днес, въпреки че износът продължи, според данни на словашкия оператор на електропреносната мрежа SEPS.

Украйна съобщи за напредък на фронта

Решението на руския президент Владимир Путин да изпрати войските си в Украйна на 24 февруари 2022 г. предизвика най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам. Руските сили са убили десетки хиляди украински цивилни и са разрушили много украински градове. Стотици хиляди военнослужещи от двете страни са загинали или са били ранени.

През първата година от войната Украйна отблъсна руската офанзива пред портите на Киев и си върна части от окупираната територия. Но украинската контраофанзива се провали през следващата година и оттогава Москва постига бавни, но безмилостни успехи във важни битки по 1200-километровия фронт.

В съобщение за украински напредък, главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски заяви днес, че силите му са "възстановили контрола" над 400 кв. км. територия в участък от фронта на юг.

Ройтерс не е още в състояние да потвърди тази информация чрез независими източници. Ако е вярна обаче, това би бил първият голям успех за Украйна от декември насам и един от най-големите през последните месеци.

САЩ се опитват да посредничат за сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна, но напредъкът се оказва труден за постигане. Последният кръг от преговори, проведен в Женева на 17 и 18 февруари, не доведе до пробив.

В края на тази седмица може да се проведе нов кръг от преговори, целящи да сложат край на войната в Украйна, съобщи днес пред украинските медии началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов.

На фона на действията на президента на САЩ Доналд Тръмп да отклони военната и финансова подкрепа за Украйна, страните членки на ЕС все по-активно започнаха да се намесват. Заплахите от Словакия и Унгария обаче поставят европейския консенсус в опасност.

Четирима дипломати в Брюксел заявиха пред Ройтерс, че унгарският външен министър Петер Сиярто е бил остро критикуван от колегите си от ЕС при затворени врати в Брюксел, като някои министри обвиниха правителството на Орбан, че използва въпроса за политически цели преди парламентарните избори през април в Унгария.

Русия удари Одеса

Русия безмилостно атакува електропреносната мрежа и енергийната система на Украйна с нанасянето на удари с дронове и ракети през миналата нощ, като твърди, че енергийната инфраструктура е легитимна цел, защото подпомага военните действия. Киев, който нанася удари срещу руската петролна инфраструктура, твърди, че целта на Москва е да сломи украинския дух, като остави хората да измръзнат от студ в домовете си.

Спешните служби съобщиха, че двама души са загинали, а трима са ранени при руска атака с дронове миналата нощ срещу Одеска област. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба каза, че Русия е атакувала пристанищна инфраструктура.

Руската новинарска агенция РИА Новости, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия, съобщи, че силите на Москва са извършили нови успешни удари по украинската транспортна, енергийна и горивна инфраструктура.