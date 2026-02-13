Украински хакери използваха Starlink като примамка за руските войски

Украинските хакери се възползваха от проблемите на руските военни с изключването на Starlink на неоторизирани ползватели, за да изяснят месторазположението им и даже успяха да съберат пари за Въоръжените сили на Украйна.

Събрани са данни за 2420 руски Starlink терминала и точните позиции на руските войски, като хакерите им предложиха да регистрират техните терминали в Украйна, за да заобиколят въведената от SpaceX забрана, съобщиха от 256 Кибер-щурмова дивизия, InformNapalm и MILITAN.

След като SpaceX ограничи достъпа, руските военни започнаха да търсят предатели в Украйна, които са готови да активират терминалите на свое име срещу заплащане. Украинските хакери създали мрежа от канали и ботове в Телеграм, където предлагали тази "услуга", но фактически събирали данни къде се намират терминалите. Информацията е била предадена на съответните структури, които напълно са ги блокирали.

Thread 🧵



1/ Ukrainian hackers, working alongside independent OSINT analysts, have conducted a successful counter-operation targeting #Russian attempts to bypass #Starlink restrictions.



We are revealing the details now — because the operational effect has already been secured. pic.twitter.com/9wAEYNBM07 — InformNapalm (@InformNapalm) 12 февруари 2026 г.

Един от каналите в мрежата "Старлинк Дроп" е събирал парите в криптовалута. Този бот е препоръчан в Z-каналите поне 40 пъти, като сред "феновете му" са един от най-големите милитари канали - "Два майора", както и ползватели в чата на Телеграм канала на президента на Чечня Рамзан Кадиров. Освен данни за позициите, където трябва да бъдат активирани терминалите и на които има руски военни, украинските хакери са събрали 5870 долара, които са преведени на ВСУ. Разкрити са и 31 предатели, които са готови срещу пари да регистрират руски Starlink.

Спирането на достъпа до Starlink рязко снижи темповете на придвижване на руските войски, а на някои места ВСУ дори са минали в локални контраатаки и са възстановили някои от изгубените позиции. Руската армия на практика няма алтернатива, с която да замени терминалите. С тях са оборудвани и дроновете, с които се разузнават или атакуват украински градове и военни позиции. "Беларуски силовик" написа, че почти 90% от подразделението, на които той помага, са останали без интернет. Alex Parker Returns отбеляза, че най-силно от блокирането на достъпа до Starlink ще пострадат щурмовите групи.

Украинското военно министерство се обърна към SpaceX с предложение да ограничи използването на терминалите Starlink от руските военни, след като те започнаха да използват спътниковата връзка на ударните дронове Shahed. На 1 февруари от ведомството казаха, че ще изключат всички нерегистрирани терминали. ВСУ започна спешна регистрация на закупените от доброволци терминали. Илон Мъск отбеляза в "Туитър", че "изглежда, предприетите стъпки донесоха своите плодове", а украинският военен министър Михаил Фьодоров публично му благодари. Z-каналите нарекоха Мъск "фашист".

Положението още повече се усложни, след като Ростелеком започна да забавя и Телеграм, който е другият основен комуникационен канал на фронта. Социалните мрежи са пълни с остри критики, стигащи до груби обиди, срещу държавните органи и политиците, които защитават подобна стъпка.