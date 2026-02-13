Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украински хакери използваха Starlink като примамка за руските войски

Спирането на достъпа до терминалите забави значително руското настъпление

13 Февр. 2026
Руската армия "ослепя" със спирането на Starlink
Руската армия "ослепя" със спирането на Starlink

Украинските хакери се възползваха от проблемите на руските военни с изключването на Starlink на неоторизирани ползватели, за да изяснят месторазположението им и даже успяха да съберат пари за Въоръжените сили на Украйна.

Събрани са данни за 2420 руски Starlink терминала и точните позиции на руските войски, като хакерите им предложиха да регистрират техните терминали в Украйна, за да заобиколят въведената от SpaceX забрана, съобщиха от 256 Кибер-щурмова дивизия, InformNapalm и MILITAN.

След като SpaceX ограничи достъпа, руските военни започнаха да търсят предатели в Украйна, които са готови да активират терминалите на свое име срещу заплащане. Украинските хакери създали мрежа от канали и ботове в Телеграм, където предлагали тази "услуга", но фактически събирали данни къде се намират терминалите. Информацията е била предадена на съответните структури, които напълно са ги блокирали. 

Един от каналите в мрежата "Старлинк Дроп" е събирал парите в криптовалута. Този бот е препоръчан в Z-каналите поне 40 пъти, като сред "феновете му" са един от най-големите милитари канали - "Два майора", както и ползватели в чата на Телеграм канала на президента на Чечня Рамзан Кадиров. Освен данни за позициите, където трябва да бъдат активирани терминалите и на които има руски военни, украинските хакери са събрали 5870 долара, които са преведени на ВСУ. Разкрити са и 31 предатели, които са готови срещу пари да регистрират руски Starlink.

Спирането на достъпа до Starlink рязко снижи темповете на придвижване на руските войски, а на някои места ВСУ дори са минали в локални контраатаки и са възстановили някои от изгубените позиции. Руската армия на практика няма алтернатива, с която да замени терминалите. С тях са оборудвани и дроновете, с които се разузнават или атакуват украински градове и военни позиции. "Беларуски силовик" написа, че почти 90% от подразделението, на които той помага, са останали без интернет. Alex Parker Returns отбеляза, че най-силно от блокирането на достъпа до Starlink ще пострадат щурмовите групи.

Украинското военно министерство се обърна към SpaceX с предложение да ограничи използването на терминалите Starlink от руските военни, след като те започнаха да използват спътниковата връзка на ударните дронове Shahed. На 1 февруари от ведомството казаха, че ще изключат всички нерегистрирани терминали. ВСУ започна спешна регистрация на закупените от доброволци терминали. Илон Мъск отбеляза в "Туитър", че "изглежда, предприетите стъпки донесоха своите плодове", а украинският военен министър Михаил Фьодоров публично му благодари. Z-каналите нарекоха Мъск "фашист".

Положението още повече се усложни, след като Ростелеком започна да забавя и Телеграм, който е другият основен комуникационен канал на фронта. Социалните мрежи са пълни с остри критики, стигащи до груби обиди, срещу държавните органи и политиците, които защитават подобна стъпка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Starlink

Още новини по темата

Полша ще продължи да плаща за Starlink за Украйна
26 Авг. 2025

Starlink се срина

25 Юли 2025

Мъск загуби $29 млрд. в Латинска Америка
03 Март 2025

Сателитите Starlink вече излъчват 30 пъти повече радиосмущения
19 Септ. 2024

SpaceX представи по-малка и евтина антена за сателитен интернет
18 Юни 2024

В Антарктида вече има високоскоростен сателитен интернет
10 Апр. 2024

Руските военни използват сателитния интернет на Мъск
11 Февр. 2024

Всеки телефон може да стане сателитен
04 Яну. 2024

SpaceX изстреля наведнъж 56 интернет сателита Starlink

04 Май 2023

Европа и САЩ пускат конкуренти на Илон Мъск в Космоса
15 Февр. 2023

Мъск ограничава достъпа на украинските дронове до "Старлинк"
09 Февр. 2023

Илон Мъск размисли - ще продължи да плаща сателитите на Украйна
15 Окт. 2022

Мъск отказва повече да финансира интернет сателитите в Украйна
14 Окт. 2022

Геомагнитната буря унищожи 40 спътника на Илон Мъск
09 Февр. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?