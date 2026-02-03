Русия наруши енергийното примирие с Украйна с яростна атака

Въпреки договорката между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп да не се атакуват поне седмица енергийни обекти в Украйна заради изключително ниските температура там, тази нощ руската армия осъществи най-масираната атака с дронове и ракети от началото на годината.

В началото ударът бе към Киев и Харков, където се чуха множество взривове. Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че целта е била енергийната инфраструктура на града и има сериозни щети. "Ударите са целенасочено по енергийната инфраструктура, като целта е да се стигне до максимални разрушения и да се остави града без топлоподаване в студа", написа той в Телеграм. Терехов допълни, че ще се наложи да се взимат трудни решения. "Едно от тях - принудително, но единственото възможно, е да се източи системата за топлоснабдяване в 820 сгради, които се захранват от една от най-големите ТЕЦ. Разбирам, че това есложно при минус 20 градуса, но безпрецедентната атака на врага по критичната инфраструктура не ни оставя друг изход", каза той. В Харков има двама пострадали - 27 г. и 58 г. мъже.

Взривове имаше и в Запорожието, Днепър, Одеса и др.

Една от целите е била подстанцията, която свързва Ровенската АЕЦ с Киев и централните региони на Украйна. Тя вече бе поразявана по-рано, като експертите смятаха, че това е една от основните причини за тежката ситуация с енергоподаването в Киев.

С ракети бяха атакувани също Триполската и Виницската ТЕЦ.

В Киев част от ракетите попаднаха, в 22-етажен блок, в нежилищна постройка и детска градина. Пострадали са двама души. "След нощната атака 1170 сгради в Киев са без парно", каза кметът на града Владимир Кличко.

"Тази нощ Русия изстреля срещу Украйна над 70 ракети, в това число много балистични, както и 450 дрона", съобщи украинският президент Володимир Зеленски..

„Всъщност руската армия се възползва от американското предложение да преустанови ударите за кратко време, не за да подкрепи дипломацията, а просто за да складира ракети и да изчака най-студените дни в годината, когато температурите в голяма част от Украйна са -20 градуса по Целзий и по-ниски”, написа президентът в Телеграм. И добави, че работата на украинския преговарящ екип ще бъде съответно коригирана след днешния обстрел.

Той отбеляза, че енергийните съоръжения са били засегнати в няколко региона, като най-тежките щети са в Харковска, Днепровска, Киевска и Киевска области, Виническа и Одеска области и Запорожие.

Trump today: Putin agreed not to fire on Kyiv for a week.



Meanwhile, russians launched a big air attack on Kyiv.

Putin mocks Trump. pic.twitter.com/BTdkNAJfIo — Serhii Sternenko (@sternenko) 3 февруари 2026 г.

Руското министерство на отбраната потвърди атаката по енергообектите. Според него това "удар на възмездие", извършен в "отговор на терористичните атаки на Украйна по граждански обекти на територията на Русия". Атаката е била по "предприятия от военно-промишления комплекс и използваните в техен интерес обекти от енергетиката".

Атаката се осъществяваше по времето, когато американският президент Доналд Тръмп обясняваше за пореден път пред журналисти как се е договорил с Путин за енергийно примирие заради студовете и какъв голям прогрес има в преговорите за мир. Молбата на Тръмп към Кремъл бе отправена миналия четвъртък, т.е. едноседмичното примирие би трябвало да изтече на 5 февруари. Говорителят на Путин Дмитрий Песков обаче още тогава каза, че примирието ще е до 1 февруари, т.е. тридневно. Още през нощта на 1 февруари Русия повреди газопровод и електропровод в Днепропетровска област. Вечерта на 2 февруари Русия атакува с дронове автобус с миньори, които се връщаха от работа. Тогава загинаха 12 миньори. Освен това атаките срещу жилищни сгради и болници никога не са спирали.

През целия януари Русия атакува обекти от енергийната система на Украйна. Най-сложна е ситуацията в Киев, Днепропетровска, Черниговска, Сумска и Харковска области. Външният министър на ЕС Кая Калас предупреди, че Украйна е заплашена от хуманитарна катастрофа. ЕС, както и много държави извън него, отделиха спешна помощ за преодоляването на енергийната криза. Тази седмица температурите в Украйна са между минус 20-30 градуса по Целзий.