Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия наруши енергийното примирие с Украйна с яростна атака

Много жилищни сгради останаха без отопление в най-големите студове

03 Февр. 2026Обновена
Целта на поредната руска атака бе енергийната и гражданската инфраструктура в Украйна
Целта на поредната руска атака бе енергийната и гражданската инфраструктура в Украйна

Въпреки договорката между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп да не се атакуват поне седмица енергийни обекти в Украйна заради изключително ниските температура там, тази нощ руската армия осъществи най-масираната атака с дронове и ракети от началото на годината.

В началото ударът бе към Киев и Харков, където се чуха множество взривове. Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че целта е била енергийната инфраструктура на града и има сериозни щети. "Ударите са целенасочено по енергийната инфраструктура, като целта е да се стигне до максимални разрушения и да се остави града без топлоподаване в студа", написа той в Телеграм. Терехов допълни, че ще се наложи да се взимат трудни решения. "Едно от тях - принудително, но единственото възможно, е да се източи системата за топлоснабдяване в 820 сгради, които се захранват от една от най-големите ТЕЦ. Разбирам, че това есложно при минус 20 градуса, но безпрецедентната атака на врага по критичната инфраструктура не ни оставя друг изход", каза той. В Харков има двама пострадали - 27 г. и 58 г. мъже.

Взривове имаше и в Запорожието, Днепър, Одеса и др.

Една от целите е била подстанцията, която свързва Ровенската АЕЦ с Киев и централните региони на Украйна. Тя вече бе поразявана по-рано, като експертите смятаха, че това е една от основните причини за тежката ситуация с енергоподаването в Киев.

С ракети бяха атакувани също Триполската и Виницската ТЕЦ.

В Киев част от ракетите попаднаха, в 22-етажен блок, в нежилищна постройка и детска градина. Пострадали са двама души. "След нощната атака 1170 сгради в Киев са без парно", каза кметът на града Владимир Кличко.

"Тази нощ Русия изстреля срещу Украйна над 70 ракети, в това число много балистични, както и 450 дрона", съобщи украинският президент Володимир Зеленски..

„Всъщност руската армия се възползва от американското предложение да преустанови ударите за кратко време, не за да подкрепи дипломацията, а просто за да складира ракети и да изчака най-студените дни в годината, когато температурите в голяма част от Украйна са -20 градуса по Целзий и по-ниски”, написа президентът в Телеграм. И добави, че работата на украинския преговарящ екип ще бъде съответно коригирана след днешния обстрел.

Той отбеляза, че енергийните съоръжения са били засегнати в няколко региона, като най-тежките щети са в Харковска, Днепровска, Киевска и Киевска области, Виническа и Одеска области и Запорожие.

 

Руското министерство на отбраната потвърди атаката по енергообектите. Според него това "удар на възмездие", извършен в "отговор на терористичните атаки на Украйна по граждански обекти на територията на Русия". Атаката е била по "предприятия от военно-промишления комплекс и използваните в техен интерес обекти от енергетиката".

Атаката се осъществяваше по времето, когато американският президент Доналд Тръмп обясняваше за пореден път пред журналисти как се е договорил с Путин за енергийно примирие заради студовете и какъв голям прогрес има в преговорите за мир. Молбата на Тръмп към Кремъл бе отправена миналия четвъртък, т.е. едноседмичното примирие би трябвало да изтече на 5 февруари. Говорителят на Путин Дмитрий Песков обаче още тогава каза, че примирието ще е до 1 февруари, т.е. тридневно. Още през нощта на 1 февруари Русия повреди газопровод и електропровод в Днепропетровска област. Вечерта на 2 февруари Русия атакува с дронове автобус с миньори, които се връщаха от работа. Тогава загинаха 12 миньори. Освен това атаките срещу жилищни сгради и болници никога не са спирали.

През целия януари Русия атакува обекти от енергийната система на Украйна. Най-сложна е ситуацията в Киев, Днепропетровска, Черниговска, Сумска и Харковска области. Външният министър на ЕС Кая Калас предупреди, че Украйна е заплашена от хуманитарна катастрофа. ЕС, както и много държави извън него, отделиха спешна помощ за преодоляването на енергийната криза. Тази седмица температурите в Украйна са между минус 20-30 градуса по Целзий.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

руска ракетна атака

Още новини по темата

Русия атакува с ракети жилищни сгради в Киев
27 Дек. 2025

Загиналите в Тернопол са вече 33-ма
23 Ноем. 2025

Русия нанесе най-смъртоносния удар в Украйна за последните два месеца
19 Ноем. 2025

30 жилищни блока в Киев попаднаха под руска атака
14 Ноем. 2025

Над 5 часа нонстоп продължи руският терор срещу Лвов
05 Окт. 2025

Русия проведе най-голямата атака срещу газови обекти в Украйна
03 Окт. 2025

Руска авиобомба уби 24 души на опашка за пенсии в Донецка област
09 Септ. 2025

Поне 21 души загинаха при масирана руска атака срещу Киев
28 Авг. 2025

Руска ракета напълно срути част от жилищен блок в Киев
01 Авг. 2025

Руска атака уби 16 и рани 279 души в Днепър
24 Юни 2025

Руската армия извърши най-мощната атака на Украйна от началото на войната
09 Юни 2025

Русия удари Харков два пъти с мощни атаки в един ден
07 Юни 2025

Четирима загинаха в Киев от мощен руски обстрел
06 Юни 2025

Тръмп: Путин съвсем е полудял!
26 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ