Руска авиобомба уби 24 души на опашка за пенсии в Донецка област

Руските войски удариха с авиобомба по село Яровая в Донецка област. Това съобщиха областната администрация и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Загинали са 24 души. Още толкова са ранени.

„Откровено зверски руски удар с авиобомба по село Яровая в Донецка област. Директно по хора. Обикновени граждани. В момента, когато се раздаваха пенсиите,“ – написа Зеленски и публикува видео.

Не менее 21 человека погибло в результате российского удара по поселку Яровая в Донецкой области pic.twitter.com/BAiLHH8Nbn — The Insider (@the_ins_ru) 9 септември 2025 г.

„Такива удари на Русия в никакъв случай не трябва да останат без съответната реакция на света. Руснаците продължават да унищожават човешки животи, но избягват нови силни санкции, нови мощни удари. Светът не трябва да мълчи. Светът не трябва да остава бездеен. Нужна е реакция на Съединените щати. Нужна е реакция на Европа. Нужна е реакция на Г-20. Необходими са решителни действия, за да спре Русия да носи смърт", пише Зеленски в Телеграм.

"Това не са военни действия - това е чист тероризъм", написа и шефът на Донецката военна администрация Вадим Филашкин.