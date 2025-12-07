Медия без
Русия и Украйна загубиха 2 млн. души във войната

Днес, 11:02

Мащабът на тази война е безпрецедентен, Русия и Украйна, взети заедно, загубиха повече от 2 милиона души - това заяви Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ, на форума на Фондация "Рейгън" в Калифорния. 

Келог направи сравнение: "Съветският съюз напусна Афганистан, като загуби 18 000 души. Ние напуснахме Виетнам, като загубихме 58 000 души. Помислете за това".

Келог заяви, че е оптимист за успешния край на мирните преговори. Той смята, че "сделката за Украйна е на финалната права". Според него сключването на споразумението е възпрепятствано само от две точки: Донбас и Запорожската АЕЦ. "Последните 10 метра до целта са най-трудните", подчерта специалният пратеник на президента на САЩ.

Като възможни инструменти за натиск върху Русия специалният пратеник на президента на САЩ посочи икономическите мерки. Към тях той отнесе, наред с други неща, ограничаването на руския "сенчест флот".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи министъра на сухопътните сили Дан Дрискол за нов специален пратеник на САЩ за мирните преговори за Украйна. През януари той ще замени именно Кийт Келог, съобщи неотдавна The Guardian.

