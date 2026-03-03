ЕС още не е готов да приеме Украйна по ускорена процедура

В Европа не са готови за присъединяването на Украйна към ЕС по ускорена процедура, съобщи Reuters след разговори с вътрешни източници.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски иска страната да се присъедини към ЕС до 2027 г. в рамките на мирно уреждане. Въпреки това правителствата на държави от Европейския съюз, включително Франция и Германия, изразяват насаме скептицизъм относно предложената ускорена процедура за членство, съобщават дипломати, цитирани от агенцията.

Според Reuters сред опасенията е, че Украйна и други страни може да не продължат реформите - като борбата с корупцията - ако вече са получили членство в ЕС.

Вицепремиерът по европейската интеграция Тарас Качка заявява пред Reuters, че Киев е готов да вземе предвид притесненията на европейските политици. Той предлага гаранции като система за мониторинг за проверка на спазването на демократичните стандарти, както и преходен период преди получаването на селскостопански субсидии от ЕС.

По думите на дипломати председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е предложила при закрити врата реформа на процеса по присъединяване към ЕС. Вместо първо да бъдат изпълнени всички необходими реформи, дадена държава би могла да се присъедини след покриване на минимални изисквания - но с ограничен достъп до средства от ЕС и до правото на участие в процеса на вземане на решения, докато не бъдат изпълнени всички критерии за членство.