Новият кръг преговори за войната започна с нови руски удари

Русия нанесе нов масиран комбиниран удар с 400 дрона и 25 ракети по украинските градове по-малко от ден преди новия кръг от преговорите за мир, който стартира тази сутрин в Женева.

Основни цели на последната атака бяха Днипро, Полтава и Одеса, както и западните части. Ракетни удари са насочени към ТЕЦ в Ивано-Франковск и по газовите съоръжения в Стрий (Лвовска област). Ракетната атака продължи и в ранните часове на 17 февруари и информацията за щетите се уточнява.

Енергийната компания ДТЕК съобщи за "много сериозни" разрушения след удар по енергиен обект в Одеса. По-рано градската военна администрация информира за повреди по енергийна и гражданска инфраструктура. "Разрушенията са много сериозни. Ремонтът ще изисква продължително време, за да бъде оборудването върнато в работно състояние", заявиха от компанията. Русия не е дала официален коментар по случая.

В същото време Москва заяви, че не бива да се чакат някакви големи новини от преговорите в Женева, които ще продължат и утре. Все пак ТАСС допусна, че може да бъде обсъден нов мораториум върху удари по енергийната инфраструктура. Предишният краткосрочен мораториум действа 2-3 дни в края на януари, след което Русия възобнови ударите.

Метеоролозите в Украйна предупреждават за нова студена вълна, която ще обхване Украйна в следващите дни, а обилните снеговалежи затрудняват работата на системите за противовъздушна отбрана, включително и на украинските изтребители F-16.