Шефът на ФИФА вече е враг на Украйна

"Миротворец" го нарече "морален дегенерат", а спортният министър - "инфантил"

04 Февр. 2026Обновена

Президентът на ФИФА Джани Инфантино бе вкаран базата данни на украинския сайт "Миротворец", където Киев неофициално събира враговете на страната.

Профилът на швейцареца вече е придружен с описанието: "Морален дегенерат. Участие в актове на хуманитарна агресия срещу Украйна. Систематична подкрепа и съучастие с руско-фашистките окупатори. Участие в информационно-пропагандни провокации на страната агресор (Русия)."

В края на януари 2026 г., по време на конгрес на ФИФА, Инфантино направи изказване, в което призова за "постепенна реинтеграция" на руските национални и клубни отбори в международните турнири под егидата на световната футболна федерация. Основният му аргумент беше, че "футболът трябва да обединява, а не да изолира".

Това предизвика остра реакция от страна на украинската футболна асоциация (УАФ) и редица европейски федерации. Дванадесет европейски държави, включително Полша, Швеция и Англия, заплашиха ФИФА с бойкот, ако това се случи.

Украинските власти и спортната общественост възприеха това предложение като опит за легитимиране на руската агресия. Включването му в "Миротворец" е символичен акт, но той отразява дълбокото недоволство от политиката на ФИФА, която според критиците често поставя финансовите интереси и влиянието на Русия пред етичните норми.

В отговор на думите на Инфантино, външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви гневно:

"679 украински момчета и момичета никога повече няма да играят футбол - руснаците ги убиха. И продължават да убиват, докато морални дегенерати искат да ги връщат в международни състезания и да спират санкциите срещу тях. Това ще е огромен срам, който може да се сравни с олимпийските игри през 1936 г."

Спортният министър Матвий Бидни също коментира жлъчно думите на шефа на ФИФА:

"Казаното от Инфантино е безотговорно. Инфантилно дори. Да отделяш футбола от реалността на това, че биват убивани хора, деца... Това е напълно неприемливо. Знамето и националните символи на Русия нямат място в международния спорт, където - или поне така трябва да бъде - се ценят неща като интегритет, справедливост и честна игра."

Инфантино заяви впоследствие, че няма да поставя на гласуване скоро предложение за връщане на Русия в световния футбол. Към настоящия момент руските отбори остават със спрени права за участие в турнирите на ФИФА и УЕФА.

