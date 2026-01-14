Медия без
Украинската КПК разследва Юлия Тимошенко за корупция

Днес, 03:03
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

НАБУ (Националното антикорупционно бюро на Украйна) и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) съобщиха, че са разкрили корупция във връзка с ръководителя на една от фракциите във Върховната рада, съобщи Би Би Си.

„НАБУ и САП разобличиха ръководителя на една от депутатските фракции във Върховната рада на Украйна за предлагане на неправомерна облага на редица народни депутати, принадлежащи към фракции, които не се ръководят от това лице, срещу гласуване „за“ или „против“ конкретни законопроекти. Предварителна правна квалификация е чл. 369, ал. 4 от Наказателния кодекс на Украйна“, се казва в съобщение на НАБУ в Telegram.

„Украинска правда“ пише, като се позовава на източници в политическите среди, че става дума за Юлия Тимошенко. По данни на източниците на изданието, в момента продължават обиски в офиса на „Баткивщина“ в Киев, на улица "Туровска".

Тимошенко е една от най-разпознаваемите и противоречиви фигури в съвременната украинска политика. По образование е икономист и започва своя път през 90-те години в енергийния бизнес – сектор, който по това време е тясно преплетен с политика, олигархични интереси и корупционни практики. Именно от този период датира и прякорът ѝ „газовата принцеса“, свързан с дейността ѝ в компанията „Единни енергийни системи на Украйна“.

В края на 90-те Тимошенко навлиза активно в политиката. През 1999–2001 г. е вицепремиер с ресор енергетика, а по-късно става една от водещите фигури на Оранжевата революция през 2004 г. След нея за кратко оглавява правителството през 2005 г., а вторият ѝ мандат като министър-председател е в периода 2007–2010 г. Тогава се формира партията „Баткивщина“.

Тимошенко неколкократно се кандидатира за президент на Украйна, като най-сериозният ѝ шанс е през 2010 г., когато губи на балотаж от Виктор Янукович. Именно след това започва най-драматичният период в биографията ѝ. През 2011 г. тя е осъдена на седем години затвор за злоупотреба с власт във връзка с газови договори с Русия. Делото предизвиква остра международна реакция – Европейският съюз и САЩ го определят като политически мотивирано и пример за избирателно правосъдие. Тимошенко прекарва няколко години в затвора и под домашен арест, докато през 2014 г., след падането на Янукович, е освободена и впоследствие реабилитирана.

През цялата си кариера Тимошенко е съпътствана от корупционни скандали и обвинения. Част от тях не водят до присъди, но трайно оформят нейния публичен образ като политик, израснал в олигархичната система на 90-те години.

Днес влиянието ѝ в украинската политика е по-ограничено в сравнение с предишните години, но тя продължава да бъде фактор, с който всички основни играчи са принудени да се съобразяват.

 

