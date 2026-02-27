Медия без
Британски и френски десантчици се подготвят за мисия в Украйна

Днес, 09:04
Десантчиците са отработвали симулация на десантен рейд в рамките на маневрите „Орион“
Британски и френски десантчици приключиха последните приготовления за евентуално разполагане в Украйна в рамките на мироопазваща мисия, съобщи The Telegraph, позовавайки се на източник от сферата на отбраната.

По негови данни, над 600 военнослужещи от 16-а въздушно-щурмова бригада на Великобритания са провели въздушно-десантни учения съвместно с френската 11-а парашутна бригада в Бретан, в северозападна Франция. Те са отработвали симулация на десантен рейд в рамките на маневрите „Орион“, които се провеждат от 24 февруари до 3 март. „Тези момчета са острието на редовната армия. Те са най-подготвените хора да направят каквото и да е“, отбелязал събеседникът на The Telegraph.

По-рано британският премиер Киър Стармър заяви, че Лондон и Париж са готови да оглавят мироопазващи сили в случай на сключване на примирие между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че Великобритания и Франция са се ангажирали в рамките на гаранциите за сигурност да изпратят в Украйна по 5000 военнослужещи. В същото време The Telegraph отбелязва, че „възникват въпроси“ относно способността на Великобритания да осигури подобна бойна сила, тъй като армията на страната е съкратена до най-ниската си численост за повече от 200 години — около 70 000 войници. В тази връзка, за да изпрати напълно оборудвани военни в Украйна, Лондон ще трябва да изтегли части от Естония и Кипър.

Чуждестранен мироопазващ контингент се разглежда като една от гаранциите за спазване на мирното споразумение между Русия и Украйна. Властите на Руската федерация по-рано заявиха, че са готови да обсъждат разполагането на чуждестранни военни в Украйна след прекратяването на войната.

