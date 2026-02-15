Кличко зове за единство в Украйна пред лицето на руската заплаха

Оцеляването на Украйна все още е "отворен въпрос", предупреди кметът на Киев Виталий Кличко в интервю за Financial Times.

Кличко е убеден, че основната цел на Русия не е просто територии, а да унищожи държавността на страната, т.е. - пълното заличаване на Украйна като независима държава. "Ако искаш да убиеш някого, стреляш в сърцето" - така Кличко обясни съсредоточаването на руските удари по Киев. "Основната цел на Путин не е Донецк, не е Луганск, не е Крим. Основната му цел е Киев и цялата Украйна", допълва кметът.

Кличко акцентира върху тежките щети, нанесени от постоянните въздушни удари, които подлагат на изпитание издръжливостта на столицата и нейните жители. Кметът смята, че без по-нататъшна и решителна международна помощ оцеляването на нацията остава несигурно.

Последните два месеца руските удари по критичната инфраструктура доведоха Киев до ръба на катастрофата — масови прекъсвания на ток, отопление и вода при температури под -20 °C. Градът с 3,5 млн. жители преживява най-тежката зима от началото на пълномащабното нахлуване.

Кметът описва ситуацията като „ръба на хуманитарно бедствие“, подчертавайки, че градът се бори да поддържа основни услуги като водоснабдяване и отопление под постоянен натиск от атаки. Според данни, цитирани от Кличко по-рано пред The Times (базирани на данни от мобилните оператори), само през януари 2026 г. около 600 000 души са напуснали Киев заради енергийния удар и липсата на нормални условия за живот.

Кличко настоява, че Украйна не се нуждае само от „съчувствие“, а от конкретни оръжия и системи за противовъздушна отбрана, за да защити цивилната инфраструктура.

Кметът на Киев споменава и дългогодишното напрежение с президента Зеленски — президентът публично обвини Кличко, че Киев се е подготвил „значително по-зле“ от другите големи градове за зимата и че „не вижда интензивност“ в работата на местните власти. Кметът пък обвини президентската администрация в политическа намеса – от началото на войната са образувани около 1600 наказателни дела срещу служители на киевската местна администрация, според него политически мотивирани. Само 8 са стигнали до съд, присъди има в 2, казва Кличко.

Въпреки конфликта, Кличко призовава за вътрешен мир и единство, защото политическата конкуренция по време на война е вредна. "Политическата конкуренция по време на война е лоша. Можем да унищожим страната отвътре... а това е целта на Русия", казва Кличко. "В момента единството вътре в страната е ключът към нашия мир и свобода.", допълва кметът на Киев.