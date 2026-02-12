САЩ забраниха на Венецуела да търгува петрол с Русия

Министерството на финансите на САЩ издаде нов лиценз за петролни сделки на венецуелски компании, който налага ограничения върху участието на Русия, Иран, Северна Корея и Куба. Документът беше публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Забраната се отнася не само за компании и граждани на тези страни, но и за всички субекти, пряко или косвено контролирани от тях, или съвместни предприятия с тях. Освен това ограниченията се отнасят за венецуелски и американски компании, ако те са собственост или контролирани от китайски субекти или са съвместни предприятия с китайско участие.

Документът позволява на американски компании да извършват дейности, свързани с нефт и газ във Венецуела, от проучване и производство до разработване на находища. Лицензът обхваща свързана инфраструктура и услуги, включително финансови разплащания, логистика, чартъринг и застраховка на кораби, както и пристанищни услуги.

Руският външен министър Сергей Лавров определи новите ограничения на Съединените щати върху участието на Русия и други държави в нефтения бизнес на Венецуела като „открита дискриминация“, предаде „Ройтерс“. Москва възнамерява да поиска разяснения от Вашингтон относно новите ограничения. Лавров подчерта, че Русия е в контакт с американската страна по темата и настоя за сътрудничество, основано на взаимно уважение и без стремеж към господство.



Русия поддържа дългогодишни исторически и енергийни връзки с Венецуела, включително чрез инвестиции и съвместни проекти. Държавната компания „Росзарубежнефт“ контролира активи в южноамериканската държава. Според Лавров след политическите промени и засилената роля на САЩ във Венецуела руските енергийни компании са били подложени на нарастващ натиск и принуждавани да напуснат пазара – действия, които Кремъл разглежда като част от по-широка кампания за ограничаване на руското влияние.





Колапс

Забраната САЩ да се доставя петрол на Куба доведе до транспортен колапс на острова. Кубинските власти предупредиха, че от 9 февруари чуждестранните авиокомпании няма да могат да зареждат самолети на местните летища поради кризата с горивото. Редица авиокомпании, сред които и руските „Россия“ и „Нордвинд“, временно спряха полетите до Куба.

През следващите дни авиокомпания „Россия“, част от групата „Аерофлот“, ще изпълни няколко специални полета от Хавана и Варадеро, за да транспортира руски туристи до Москва. Туроператорите изчисляват, че най-малко 4000 руснаци в момента се намират на острова.

Руското министерство на икономическото развитие препоръча на гражданите да се въздържат от пътувания до Куба поради извънредната ситуация с горивото. Туроператорите са помолени да спрат продажбите на турове, докато ситуацията се нормализира.

Според Руския съюз на туристическата индустрия, над 87 000 руски туристи ще посетят Куба през 2025 г. и над 130 000 през 2024 г.

Перспектива

САЩ планират да отменят санкциите върху руския петрол след края на войната в Украйна, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. Според него разрешаването на конфликта между Русия и Украйна, стабилизирането на ситуацията във Венецуела и нормализирането на ситуацията около Иран ще спомогнат за понижаване на цените на петрола.

„Благодарение на мирните споразумения, мисля, че бихме могли да видим значителен спад в цените на петрола. Ако проблемите с Венецуела, Иран, както и с Русия и Украйна, бъдат решени, това ще доведе до освобождаване на огромно количество петрол от санкциите на Министерството на финансите и до възможност за навлизане на пазара“, обясни Бесент.