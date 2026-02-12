Медия без
САЩ забраниха на Венецуела да търгува петрол с Русия

Цените на горивата ще паднат още след свалянето на санкциите, прогнозира американският финансов министър

12 Февр. 2026
САЩ наложиха куп ограничения върху продажбата на венецуелски петрол
БГНЕС/ЕПА
САЩ наложиха куп ограничения върху продажбата на венецуелски петрол

Министерството на финансите на САЩ издаде нов лиценз за петролни сделки на венецуелски компании, който налага ограничения върху участието на Русия, Иран, Северна Корея и Куба. Документът беше публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Забраната се отнася не само за компании и граждани на тези страни, но и за всички субекти, пряко или косвено контролирани от тях, или съвместни предприятия с тях. Освен това ограниченията се отнасят за венецуелски и американски компании, ако те са собственост или контролирани от китайски субекти или са съвместни предприятия с китайско участие.

Документът позволява на американски компании да извършват дейности, свързани с нефт и газ във Венецуела, от проучване и производство до разработване на находища. Лицензът обхваща свързана инфраструктура и услуги, включително финансови разплащания, логистика, чартъринг и застраховка на кораби, както и пристанищни услуги.

Руският външен министър Сергей Лавров определи новите ограничения на Съединените щати върху участието на Русия и други държави в нефтения бизнес на Венецуела като „открита дискриминация“, предаде „Ройтерс“. Москва възнамерява да поиска разяснения от Вашингтон относно новите ограничения. Лавров подчерта, че Русия е в контакт с американската страна по темата и настоя за сътрудничество, основано на взаимно уважение и без стремеж към господство.

Русия поддържа дългогодишни исторически и енергийни връзки с Венецуела, включително чрез инвестиции и съвместни проекти. Държавната компания „Росзарубежнефт“ контролира активи в южноамериканската държава. Според Лавров след политическите промени и засилената роля на САЩ във Венецуела руските енергийни компании са били подложени на нарастващ натиск и принуждавани да напуснат пазара – действия, които Кремъл разглежда като част от по-широка кампания за ограничаване на руското влияние.

 

Колапс

Забраната САЩ да се доставя петрол на Куба доведе до транспортен колапс на острова. Кубинските власти предупредиха, че от 9 февруари чуждестранните авиокомпании няма да могат да зареждат самолети на местните летища поради кризата с горивото. Редица авиокомпании, сред които и руските „Россия“ и „Нордвинд“, временно спряха полетите до Куба.

През следващите дни авиокомпания „Россия“, част от групата „Аерофлот“, ще изпълни няколко специални полета от Хавана и Варадеро, за да транспортира руски туристи до Москва. Туроператорите изчисляват, че най-малко 4000 руснаци в момента се намират на острова.

Руското министерство на икономическото развитие препоръча на гражданите да се въздържат от пътувания до Куба поради извънредната ситуация с горивото. Туроператорите са помолени да спрат продажбите на турове, докато ситуацията се нормализира.

Според Руския съюз на туристическата индустрия, над 87 000 руски туристи ще посетят Куба през 2025 г. и над 130 000 през 2024 г.

 

Перспектива
САЩ планират да отменят санкциите върху руския петрол след края на войната в Украйна, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. Според него разрешаването на конфликта между Русия и Украйна, стабилизирането на ситуацията във Венецуела и нормализирането на ситуацията около Иран ще спомогнат за понижаване на цените на петрола.

„Благодарение на мирните споразумения, мисля, че бихме могли да видим значителен спад в цените на петрола. Ако проблемите с Венецуела, Иран, както и с Русия и Украйна, бъдат решени, това ще доведе до освобождаване на огромно количество петрол от санкциите на Министерството на финансите и до възможност за навлизане на пазара“, обясни Бесент.

