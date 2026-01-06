САЩ притискат Делси Родригес за радикални промени във Венецуела

Администрацията на Тръмп оказва натиск върху временно изпълняващия длъжността лидер на Венецуела Делси Родригес да предприеме проамерикански действия или ще бъде изправена пред по-нататъшни военни действия, съобщи Politico.

Основните искания на САЩ включват потискане на трафика на наркотици, експулсиране на ирански и кубински агенти и преустановяване на продажбите на петрол на противници на САЩ.

Вашингтон също така очаква Делси Родригес в крайна сметка да разреши свободни избори и да се оттегли, макар и не в близко бъдеще.

Американският президент Доналд Тръмп посочи, че Делси Родригес сътрудничи на американските служители, но отрече да е имало каквато и да е комуникация на Вашингтон с нея преди отстраняването на Мадуро. „Не, това не е така“, каза той, добавяйки, че санкциите срещу Родригес скоро могат да бъдат вдигнати или оставени в сила.

Запитан дали е имало „някаква сделка“ за отстраняването на Мадуро, Тръмп отговори: „Много хора искаха да направят сделка, но ние решихме да го направим по този начин“, допълвайки, че не е имало преговори с вътрешния кръг на Мадуро.

Тръмп отхвърли твърденията на „Washington Post“, че е изключил венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо като потенциален държавен глава, защото миналата година тя е спечелила Нобеловата награда за мир – отличие, към което Тръмп отдавна се стреми. „Тя не трябваше да я печели“, заяви Тръмп и допълни: „Но не, това няма нищо общо с моето решение.“ Самата Мачадо пък заяви, че е готова да даде своята награда на Тръмп.

Тръмп посочи група американски служители – включително държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет, Стивън Милър и вицепрезидента Джей Ди Ванс – които да помагат в надзора на американското участие във Венецуела.