Тръмп: Смяна на режима е най-доброто решение за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна открито възможността за смяна на режима в Иран. Той подкрепи идеята с думите, че "това изглежда като най-доброто, което може да се случи", съобщиха агенциите. На този фон Вашингтон продължава преговорите с Техеран и същевременно засилва военното си присъствие в региона, включително с изпращането на нов самолетоносач.

"Това изглежда като най-доброто, което може да се случи", каза американският лидер пред репортери във военната база Форт Браг, щата Северна Каролина, в отговор на журналистически въпрос за вероятността за "смяна на режима" в Иран. "От 47 години те все разговарят и не спират да разговарят. А същевременно, докато те разговарят, загубихме доста животи." , каза Тръмп.

Реза Пахлави, живеещият в изгнание син на последния ирански шах, призова сънародниците си към нови протести, които да се състоят успоредно с планирани за днес прояви на недоволство срещу правителството в Техеран в чужбина. В края на миналата година и януари Ислямската република бе обхваната от вълна от масови демонстрации, които властите потушиха силово.

Президентът на САЩ заплаши с военна намеса в Иран в отговор на репресиите, които според неправителствени организации са взели хиляди жертви сред протестиращите.

Впоследствие той продължи да заплашва Техеран с целта да накара режима на аятоласите да сключи споразумение, най-вече по въпроса за ядрената програма.

Въоръжените сили на САЩ се подготвят за провеждането на серия операции в продължение на няколко седмици, ако Доналд Тръмп издаде заповед за започване на военни действия срещу Иран. Това съобщава Reuters, позовавайки се на двама американски служители, говорили при условие за анонимност. По думите им този път планирането на операцията срещу Техеран е по-сложно в сравнение с предишните удари по ирански ядрени обекти през юни 2025 г.

Предполага се, че в рамките на продължителна кампания американските военни ще нанасят удари не само по ядрената инфраструктура, но и по обекти на държавното управление, както и по структурите за сигурност на Иран, е заявил един от служителите. Той обаче е отказал да предостави конкретни детайли.

Според експерти на агенцията рисковете за американските войски при подобна операция срещу Иран, който разполага със значителен ракетен арсенал, ще бъдат значително по-високи. Ответните удари на режима на аятоласите също увеличават риска от регионален конфликт. Вашингтон очаква ответни мерки, които могат да доведат до продължителен цикъл от взаимни удари за определен период от време, е посочил източникът на Reuters.