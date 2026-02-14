Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп: Смяна на режима е най-доброто решение за Иран

Reuters твърди, че САЩ подготвят военни действия срещу Техеран

14 Февр. 2026
Доналд Тръмп допусна смяна на режима в Иран
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп допусна смяна на режима в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна открито възможността за смяна на режима в Иран. Той подкрепи идеята с думите, че "това изглежда като най-доброто, което може да се случи", съобщиха агенциите. На този фон Вашингтон продължава преговорите с Техеран и същевременно засилва военното си присъствие в региона, включително с изпращането на нов самолетоносач.

"Това изглежда като най-доброто, което може да се случи", каза американският лидер пред репортери във военната база Форт Браг, щата Северна Каролина, в отговор на журналистически въпрос за вероятността за "смяна на режима" в Иран. "От 47 години те все разговарят и не спират да разговарят. А същевременно, докато те разговарят, загубихме доста животи." , каза Тръмп.

Реза Пахлави, живеещият в изгнание син на последния ирански шах, призова сънародниците си към нови протести, които да се състоят успоредно с планирани за днес прояви на недоволство срещу правителството в Техеран в чужбина. В края на миналата година и януари Ислямската република бе обхваната от вълна от масови демонстрации, които властите потушиха силово.

Президентът на САЩ заплаши с военна намеса в Иран в отговор на репресиите, които според неправителствени организации са взели хиляди жертви сред протестиращите.

Впоследствие той продължи да заплашва Техеран с целта да накара режима на аятоласите да сключи споразумение, най-вече по въпроса за ядрената програма.

Въоръжените сили на САЩ се подготвят за провеждането на серия операции в продължение на няколко седмици, ако Доналд Тръмп издаде заповед за започване на военни действия срещу Иран. Това съобщава Reuters, позовавайки се на двама американски служители, говорили при условие за анонимност. По думите им този път планирането на операцията срещу Техеран е по-сложно в сравнение с предишните удари по ирански ядрени обекти през юни 2025 г.

Предполага се, че в рамките на продължителна кампания американските военни ще нанасят удари не само по ядрената инфраструктура, но и по обекти на държавното управление, както и по структурите за сигурност на Иран, е заявил един от служителите. Той обаче е отказал да предостави конкретни детайли.

Според експерти на агенцията рисковете за американските войски при подобна операция срещу Иран, който разполага със значителен ракетен арсенал, ще бъдат значително по-високи. Ответните удари на режима на аятоласите също увеличават риска от регионален конфликт. Вашингтон очаква ответни мерки, които могат да доведат до продължителен цикъл от взаимни удари за определен период от време, е посочил източникът на Reuters.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Иран

Още новини по темата

Тръмп спря мост към Канада
10 Февр. 2026

Тръмп поиска промяна на изборните правила в САЩ
08 Февр. 2026

Къшнър и Уиткоф демонстрираха военна мощ в Арабско море
08 Февр. 2026

Тръмп повиши митата за страните, които търгуват с Иран
07 Февр. 2026

САЩ и Колумбия сложиха край на дипломатическото напрежение
04 Февр. 2026

Притежаващият балистични ракети Иран се закани и на Европа
01 Февр. 2026

Иран пусна под гаранция Ерфан Солтани
01 Февр. 2026

Тръмп: Куба ще бъде принудена на сделка с Вашингтон
01 Февр. 2026

Тръмп рязко втвърди курса към Куба
30 Яну. 2026

Тръмп и Путин договориха седмица мир за Киев
29 Яну. 2026

Валутата в Иран се срина до 1.5 млн. риала за 1 долар
27 Яну. 2026

Американска армада пристигна край Иран
25 Яну. 2026

Тръмп размисли за ролята на ветераните от НАТО
24 Яну. 2026

Тръмп: САЩ водят преговори за пълен достъп до Гренландия
22 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?