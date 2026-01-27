Медия без
Валутата в Иран се срина до 1.5 млн. риала за 1 долар

Днес, 13:21

Иранската валута достигна ново историческо дъно - 1 щатски долар (USD) се разменя за 1 510 000 ирански риала. Това е курсът, по който реално се извършват сделките за граждани и малкия бизнес. Официалният курс на Централната банка е 1 към 42 000, но той е практически недостъпен за масовия потребител. 

Опасенията от възможни военни действия и продължаващият натиск от страна на САЩ принуждават иранците масово да купуват чуждестранна валута. Централната банка на Иран се опитва да стабилизира курса чрез инжектиране на милиони долари на пазара, но тези мерки имат само временен ефект, тъй като търсенето от страна на населението и бизнеса далеч надхвърля предлагането.

Пазарната паника е засилена от ескалацията на напрежението в Близкия изток и слуховете за потенциални удари срещу иранската ядрена и енергийна инфраструктура. Това кара гражданите да търсят сигурност в долара и златото.

Сривът на риала доведе до драстичен скок в цените на основни стоки и храни в Иран. По данни на независими наблюдатели, реалната инфлация в страната надхвърля официалните цифри, създавайки риск от нови социални протести.

