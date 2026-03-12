Израел удари иранския ядрен обект "Талеган"

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са ударили обект на иранската ядрена програма, предаде Франс прес, цитирана от БТА .

"Като част от поредицата удари, нанесени през последните дни, военновъздушните сили на Израел бомбардираха комплекса "Талеган", използван от иранския режим за разработването на капацитети за производството на ядрено оръжие", гласи съобщение на ЦАХАЛ.

Обектът, споменат в съобщението на армията, е разположен в Парчин, югоизточно от столицата Техеран. Комплексът е бил ударен и през октомври 2024 г., а впоследствие Техеран е предприел мерки за възстановяването му.

Израел и редица западни държави твърдят, че Иран се опитва да се сдобие с ядреното оръжие, което Ислямската република отхвърля, като се застъпва за правото си да развива ядрена програма за граждански цели.

Израелски официални представители твърдят, че Техеран е удвоил усилията си за разработване на ядрено оръжие от края на 12-дневната война, която Израел започна през юни 2025 г. Тогава САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения, сред които и комплекс за обогатяване на уран, припомня АФП.