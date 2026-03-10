Медия без
Иран се закани да изстрелва само големи ракети

Днес, 07:04
Ракетата „Хоррамшахр-4“
Корпус на стражите на Ислямската революция (КСИР) ще изстрелва тежки ракети с бойни глави с тегло около тон, заяви командващият аерокосмическите сили на Иран бригаден генерал Амир-Али Хаджизаде Мусави. Изявлението беше разпространено чрез официалния канал на КСИР — Sepah News — и преразказано от агенция Fars. В него изрично се посочва, че тези оръжия са предназначени за унищожаване на „дълбоко укрепена инфраструктура“ и „вражески командни центрове“.

Мусави потвърди преминаването към използване на стратегически ракети от ново поколение като „Хоррамшахр-4“ (Khorramshahr-4).

Според иранските военни, тези тежки бойни глави са проектирани да нанасят „максимални структурни щети“ и да пробиват укрепени обекти. Твърди се, че новите модели имат подобрена точност и маневреност, позволяваща им да заобикалят съвременни системи за противовъздушна отбрана.

Говорителят на КСИР, Али Мохамад Наини, заяви, че Иран е подготвен за „интензивна война с продължителност най-малко 6 месеца“ при сегашното темпо на операциите.

Техеран посочва, че основна мишена на тежките ракети е авиобазата „Ал-Азрак“ в Йордания, която Иран описва като „най-активния център за американските агресивни изтребители“.

Освен за Хоррамшахр-4“, която има бойна глава от 1.5 тона и обсег от 2000 км, Иран разполага с ракетата ”Седжил“, която има обсег до 2500 км и заряд около 1 тон, както и модификации на ракетата ”Шахал“ - която има заряд от 1 тон и обсег от 300 до 1300 км.

“Тази нощ проведохме 33-та вълна от операция „Честно обещание 4“, като изстреляхме голям брой ракети „Хайбар“, работещи с твърдо гориво и с бойна глава с тегло един тон, по израелски и американски цели”, съобщи тази сутрин Техеран.

