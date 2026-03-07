Емирствата са в състояние на война

Президентът на Обединените арабски емирства заяви, че страната се намира „в състояние на война“. Това изявление на шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян бележи исторически обрат в политиката на ОАЕ, които десетилетия наред поддържаха баланс между икономическото си развитие и регионалните конфликти.

„Това е послание към враговете на ОАЕ. ОАЕ процъфтяват, ОАЕ са красиви, ОАЕ са пример. Но аз им казвам: не се заблуждавайте от външния вид на ОАЕ. Ние ще изпълняваме дълга си към нашата страна, към нашия народ“, заяви шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян.

До декларацията на шейха се стигна след като тази сутрин летището в Дубай бе затворено заради иранска атака с ракети и дронове. Бяха атакувани още стратегически енергийни обекти и логистични хъбове в района на Джебел Али. Използвани са хиперзвукови ракети и рояци от дронове-камикадзе, част от които преодоляха защитата на системите Patriot и THAAD. Тази вечер дрон удари кула 23 в Дубай марина.

С изявлението за „състояние на война“, ОАЕ активираха споразуменията си за отбрана със САЩ и съюзниците от НАТО. В страната е обявена пълна мобилизация на резерва, а гражданските власти въведоха комендантски час в определени райони на Дубай и Абу Даби.

Ескалацията е резултат от серия инциденти в Ормузкия пролив и предполагаема подкрепа на Емирствата за операции, засягащи иранските интереси в региона. Техеран обяви, че атаките са „директен отговор на агресията срещу иранския суверенитет“.

Това е най-тежката криза в историята на ОАЕ от създаването на федерацията през 1971 г. Използването на термина „състояние на война“ дава на президента извънредни правомощия, включително контрол над всички частни ресурси и медии в страната.