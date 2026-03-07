Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Емирствата са в състояние на война

Днес, 19:10
Мохамед ибн Заид ал-Нахаян
Мохамед ибн Заид ал-Нахаян

Президентът на Обединените арабски емирства заяви, че страната се намира „в състояние на война“. Това изявление на шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян бележи исторически обрат в политиката на ОАЕ, които десетилетия наред поддържаха баланс между икономическото си развитие и регионалните конфликти.

„Това е послание към враговете на ОАЕ. ОАЕ процъфтяват, ОАЕ са красиви, ОАЕ са пример. Но аз им казвам: не се заблуждавайте от външния вид на ОАЕ. Ние ще изпълняваме дълга си към нашата страна, към нашия народ“, заяви шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян.

До декларацията на шейха се стигна след като тази сутрин летището в Дубай бе затворено заради иранска атака с ракети и дронове. Бяха атакувани още стратегически енергийни обекти и логистични хъбове в района на Джебел Али. Използвани са хиперзвукови ракети и рояци от дронове-камикадзе, част от които преодоляха защитата на системите Patriot и THAAD. Тази вечер дрон удари кула 23 в Дубай марина. 

С изявлението за „състояние на война“, ОАЕ активираха споразуменията си за отбрана със САЩ и съюзниците от НАТО. В страната е обявена пълна мобилизация на резерва, а гражданските власти въведоха комендантски час в определени райони на Дубай и Абу Даби.

Ескалацията е резултат от серия инциденти в Ормузкия пролив и предполагаема подкрепа на Емирствата за операции, засягащи иранските интереси в региона. Техеран обяви, че атаките са „директен отговор на агресията срещу иранския суверенитет“.

Това е най-тежката криза в историята на ОАЕ от създаването на федерацията през 1971 г. Използването на термина „състояние на война“ дава на президента извънредни правомощия, включително контрол над всички частни ресурси и медии в страната.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ОАЕ, Иран

Още новини по темата

"Катюши" летят към посолството на САЩ в Багдад
07 Март 2026

Кюрдите няма да атакуват Иран
07 Март 2026

Емирствата възобновиха частично полетите от и до Дубай
07 Март 2026

Иран обеща да спре ударите по съседните страни
07 Март 2026

Иран пак стреля по самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

07 Март 2026

Азербайджан може да се включи във войната срещу Иран
07 Март 2026

Пак война и шок с цените - иде ли икономически Апокалипсис

07 Март 2026

Тръмп: Няма да има сделка, а безусловна капитулация на Иран
06 Март 2026

Катар прогнозира $150 за барел петрол

06 Март 2026

Иран блокира 20 000 моряци и 15 000 пасажери в Персийския залив
05 Март 2026

Зеленски: САЩ ни поискаха помощ срещу дроновете "Шахед"
05 Март 2026

Швеция съветва гражданите да имат кеш за 7 дни в случай на война

05 Март 2026

Иран удари с 4 дрона Азербайджан
05 Март 2026

САЩ са потопили иранската фрегата само с едно торпедо
05 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?