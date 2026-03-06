Медия без
Тръмп: Няма да има сделка, а безусловна капитулация на Иран

Американският президент иска да участва в избора на наследник на убития аятолах Хаменей

06 Март 2026
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп

"Няма да има сделка с Иран, а безусловна капитулация! След това и избор на велики и приемливи лидери, ние и много от нашите прекрасни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да върнем Иран от ръба на унищожението, правейки го икономически по-голям, по-добър и по-силен от всякога. Иран ще има велико бъдеще. Направете Иран отново велик! (MIGA!)“.

Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалните мрежи.

Снощи той заяви пред Axios, че трябва да участва в избора на кандидат за нов лидер на Иран. Тръмп не смята сина на убития аятолах Хаменей за подходящ кандидат, макар че той е с най-големи шансове да бъде избран.

„Губят си времето. Синът на Хаменей не е тежка категория. Трябва да участвам в назначението, както с Делси във Венецуела. Синът на Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе мир и хармония в Иран", каза Тръмп.

Делси Родригес е временният президент на Венецуела. Тя зае поста през януари след залавянето от САЩ на президента Николас Мадуро, при когото Родригес беше вицепрезидент.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е съобщил на външните министри на арабските страни, че военната операция срещу Иран ще продължи още няколко седмици, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници. Той е подчертал, че фокусът на САЩ е върху ираските пускови установки за ракети, техните запаси и производствени обекти.

Рубио е допълнил, че САЩ нямат за цел да сменят режима в Иран, но е дал да се разбере, че искат да видят други хора на власт.

Рубио е казал още, че в момента САЩ не водят преговори с иранските власти, защото така могат да се осуетят текущите военни цели.

