Пак война и шок с цените - иде ли икономически Апокалипсис

Войната в Близкия Изток, която разтърсва буквално целия свят, превърна нашенските тревоги за необяснимо високи сметки за ток и по-скъпа вода в "бели кахъри". Блокирането на Ормузкия проток е глобален шок. Затворен е пътят на 20% от търговията с петрол и на 25% от втечнения газ. Докато стотици танкери в залива и по пристанища по целия глобус чакат зелена светлина да си вършат работата, пазарите нервничат и котировките се стрелкат нагоре. Поскъпването на основните енергоизточници означава поскъпване на всичко - ток, горива, транспорт, храни, торове, цимент, стъкло и т.н.

Ефектите вече се трупат

Поскъпващият бензин е най-бързият и най-осезаем ефект от кризата в Близкия изток, но пораженията са навсякъде. Само в първите 96 часа от блокадата на Ормузкия проток глобалният капиталов пазар загуби приблизително $3,2 трилиона. Американските борсови индекси също се сринаха заради несигурността и очакваните по-високи разходи за енергия и логистика, които ще ударят бизнеса.

Цените по бензиностанциите растат навсякъде - както в България и Франция, така и в Япония и САЩ. При котировки под 70 долара за барел допреди дни сега мозъчни тръстове като "Голдман Сакс" предупреждават за възможен скок над $100 и дори до $130 за барел. Катар прогнозира даже $150.

Анализ на мюнхенския институт "Ифо" и "Иконпол Юръп" сочи, че продължителна блокада на корабоплаването в Ормузкия проток би ударила тежко Европейския съюз - и пряко чрез затруднените и скъпи доставки на енергийни ресурси, и косвено чрез смущения в глобалната търговия.

Конкретно за България е плюс, че до голяма степен разчита на енергийни доставки от други райони - газ от Азербайджан, петрол от Казахстан. Количествата са осигурени, уверяват властите, но признават, че цените няма как да остават незасегнати от трусовете на световния пазар. Само за няколко дни обикновеният бензин поскъпна с 6 евроцента.

(Почти) всички страдат

Затварянето на Ормузкия проток е особено тежък удар за държавите в Азия, които са купувачи на над 80% от петрола и втечнения природен газ, превозвани по този път. Шок е и за страните износителки от Персийския залив, чиито приходи зависят почти изцяло от този маршрут.

Китай е сред големите губещи - през протока минават около 40% от вноса му на петрол и 30% от вноса на LNG (основно от Катар и ОАЕ). И с Индия е така - над 50% от внесените петрол и LNG идват през Ормуз. Япония, Южна Корея, Тайланд, Филипините също страдат. За Пакистан и Бангладеш ситуацията е критична, защото получават през протока 99% и 72% от вноса си на втечнен газ.

Държавите износителки също търпят огромни щети от блокираната търговия. Петролът и природният газ са гръбначната система на икономиките им. Саудитска Арабия е първа сред големите губещи. Тя е най-големият износител през пролива - с над 37% от обемите. Ирак и Кувейт също са сред потърпевшите - почти целият им износ е пред протока. ОАЕ имат тръбопровод до пристанището Фуджейра, той покрива само част от техния износ. Катар, който е голям играч на газовия пазар, е тежко ударен от блокадата, тъй като почти целият му износ на LNG преминава през протока.

Самият Иран търпи огромни щети. Преди Техеран сам да затвори Ормузкия проход, иранският износ по море бе достигнал 1.6 млн. барела дневно. Блокадата означава продънен бюджет - пресъхват ключови приходи. Отделно от това ракетните удари и саботажите вадят от строя ключови съоръжения, чието възстановяване ще струва милиарди и ще е трудно в условия на международна изолация.

В Кремъл доволно потриват ръце

Войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток за Русия са добре дошли - растящите в последната седмица цени на нефта и газа обещават да позатъкнат пробойните в бюджета (дефицитът е рекорден - 1.72 трилиона рубли само за януари, което е почти половината от планираното за цялата 2026 г., и това са официални данни, а се смята, че истинските резултати са още по-лоши).

При блокирания трафик на нефт и газ през Ормуз Русия се оказва ценен и търсен доставчик. Заговори за отхлабване на санкции. Разбра се, че САЩ са разрешили временно на индийски рафинерии да купуват руски петрол.

В България явни и скрити "фенове" на Кремълския режим веднага запърхаха - да се обърнем към Русия. Точно като през 2022 г., когато същите плашеха, че без руски газ ще умрем в студ и мрак. Е, оцеляхме. Тогава някои държави от ЕС "клекнаха" пред Кремъл и продължиха да купуват руски газ. После научиха горчивия урок - Руския не е надежден доставчик, Путин по всяко време може да затвори газовото кранче. Той сам го напомни преди ден - каза, че вместо да чака поетапното спиране от ЕС, можело сам да прекрати доставките, защото в момента има по-интересни, "премиум" пазари. Все пак вметна, че просто размишлявал на глас, не било решение, а въпрос на анализи.

В Кремъл са наясно, че това са бакалски сметки. Да, ако войната в Залива се проточи, цените на петрола и природния газ ще се задържат високи. Но това ще донесе глобална инфлация, от която всички се страхуват. А тъкмо "премиум пазарите", за които Путин говори, ще пострадат много. Най-големите клиенти на Русия са Китай и Индия. Ако техните икономики зациклят заради енергийния шок, покупките им ще се свият. Отделно продължителен хаос в корабоплаването би оскъпил вноса на стоки навсякъде, вкл. и в Русия, която и без друго се чуди как да овладее цените.

Без паника

Американският президент обеща мерки срещу ценовите трусове - от пращане на военни кораби за ескортиране на танкери до държавни гаранции за застраховане на товари. Но тези мерки сами по себе си са скъпи. И не са решения на кризата.

Въпреки че ситуацията изглежда като перфектната буря, има някои положителни сигнали.

Анализатори отбелязват, че сега поскъпването на петрола е по-слабо в сравнение с 2022 г., когато след руското нападение срещу Украйна цените надхвърлиха 100 долара за барел. "Дори след скока в близо 20% цената на суровия нефт в момента е само с 3,40 долара над средната за последните четири години“, коментират от международната финансовата компания IG.

Ормузкият проток ще остане затворен за по-малко от месец, сочи обнадеждаващата прогнозира на международната рейтингова агенция "Фич". Според анализаторите на агенцията върху инфраструктурата за производство и транспорт на петрол и газ няма да бъдат нанесени големи щети.

На какво се основава оптимизмът на "Фич"? На очакването конфликтът да е кратък - поради изтощаването на военните способности на Иран и поради нежеланието на САЩ за дълга война. Режимът в Техеран е готов да жертва много хора, но и си дава сметка, че се самоубива икономически.

"Ефектът върху цените ще е временен и ограничен", прогнозира "Фич". И въпреки че котировките на на сорта "Брент" скочиха до $80–85 за барел, агенцията запазва своята прогноза от декември, че средната цена на нефта за 2026 г. ще е около $63 за барел.

Дали светът ще избегне инфлационния шок? Всичко зависи от това колко дълго ще остане затворен ключовият Ормузки коридор и как ще се развият военните действия в Близкия изток.

Но в момента, в който трафикът през Ормузкият проток бъде възобновен, котировките на нефта и газа ще тръгнат надолу. Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди дни даже обеща "невиждано ниски цени". Ако това се случи, Русия я чакат изключително тежки икономически времена.

А светът ще си отдъхне.