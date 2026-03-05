Иран заплашва ядрения център в Димона с ракетен удар

Иран ще нанесе удар по ядрения център в израелския град Димона и ще предизвика ядрен апокалипсис, ако САЩ и Израел продължат атаките си, заяви висш ирански военен. „Нашите ракети са готови за финален удар по ядрения реактор в Димона и по цялата регионална енергетика“, заплаши Иран.

Ядреният изследователски център „Шимон Перес“ – Негев, не е АЕЦ, а изследователски ядрен реактор с тежка вода. Макар официално Израел да твърди, че там се провеждат изследвания в областта на атомната наука, международните експерти са единодушни, че той служи за производство на оръжеен плутоний.

Въздушното пространство над Димона е напълно затворено. Обектът е защитен от многослойни системи за противовъздушна отбрана (включително „Железен купол“ и „Стрела“), тъй като е основна цел в заплахите на Иран и регионалните му съюзници.

Той функционира от средата на 60-те години на миналия век. Светът обаче научи подробности за вътрешността на Димона през 1986 г., когато бившият техник в центъра Мордехай Вануну изнесе снимки и информация пред британската преса, след което бе отвлечен от Мосад и осъден за държавна измяна.