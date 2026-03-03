Израелски войници влязоха в Ливан

БГНЕС/ЕПА Израел нанесе няколко удара по Бейрут преди войниците на ЦАХАЛ да пресекат южната граница

Израелската армия заяви, че нейните войски вече действат в южната част на Ливан. Ливанската армия се е оттеглила от няколко гранични позиции в южната част на страната, докато израелските сили увеличават присъствието си.

Министърът на отбраната Израел Кац и премиерът Бенямин Нетаняху „са упълномощили Израелските отбранителни сили да настъпят и да завземат допълнителни стратегически райони в Ливан, за да предотвратят обстрел по израелските гранични общности“.

Кац допълни: „Израелските отбранителни сили продължават да действат енергично срещу цели на Хизбула в Ливан. Терористичната организация плаща – и ще продължи да плаща – висока цена за обстрела си срещу Израел“.

Говорителят на IDF Авичай Адраее, заяви, че е в ход „вълна от обширни въздушни удари“. Ударите идват около час след като IDF издаде „спешно предупреждение“ до хората в южните предградия на Бейрут и в десетки села, призовавайки ги да се евакуират.

От своя страна Хизбула, подкрепяната от Иран бойна групировка, заяви, че е атакувала три израелски военни обекта „в отговор на престъпната израелска агресия, насочена към десетки ливански градове и села“.

В три отделни публикации в Telegram, Хизбула казва, че е ударила базата Нафах в Голанските възвишения с „голям ракетен залп“, както и военновъздушните бази Мерон и Рамат Давид в Северен Израел с дронове.

Нетаняху: Щастливи сме, че има президент като Тръмп!