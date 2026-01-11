"Хамас" е готов да отстъпи властта в Газа

"Хамас" заяви, че ще разпусне правителството си в Газа, когато палестинският технократичен ръководен орган поеме управлението на територията, както е предвидено в мирния план, изготвен с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед Прес.

Още не е ясно кои са технократите, които ще поемат изпълнителната власт в Газа. Не са обявени и членовете на Съвета за мир, който трябва да наблюдава управлението и други аспекти на примирието, което влезе в сила на 10 октомври м.г., включително разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни сили за сигурност. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в четвъртък, че бившият български министър на отбраната и външните работи Николай Младенов е избран за генерален директор на Съвета. Младенов бе пратеник на ООН в Ирак, след което бе назначен за пратеник на ООН за Близкия изток от 2015 до 2020 г.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем призова в публикация в Телеграм за ускоряване на създаването на технократичния комитет.