Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Хамас" е готов да отстъпи властта в Газа

Днес, 20:08
ЕПА/БГНЕС

"Хамас" заяви, че ще разпусне правителството си в Газа, когато палестинският технократичен ръководен орган поеме управлението на територията, както е предвидено в мирния план, изготвен с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед Прес.

Още не е ясно кои са технократите, които ще поемат изпълнителната власт в Газа. Не са обявени и членовете на Съвета за мир, който трябва да наблюдава управлението и други аспекти на примирието, което влезе в сила на 10 октомври м.г., включително разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни сили за сигурност. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в четвъртък, че бившият български министър на отбраната и външните работи Николай Младенов е избран за генерален директор на Съвета. Младенов бе пратеник на ООН в Ирак, след което бе назначен за пратеник на ООН за Близкия изток от 2015 до 2020 г.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем призова в публикация в Телеграм за ускоряване на създаването на технократичния комитет.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хамас, Газа, Израел, Николай Младенов

Още новини по темата

Израелската полиция арестува началника на кабинета на Нетаняху
11 Яну. 2026

Нетаняху потвърди: Николай Младенов ще оглави новата власт в Газа

08 Яну. 2026

Израел призна Сомалиленд за независима държава
27 Дек. 2025

14 държави осъдиха новите планове на Израел за Западния бряг
25 Дек. 2025

Николай Младенов има шанс да оглави новата власт в Газа
08 Дек. 2025

Израел удари с ракета лидер на "Хизбула" в Бейрут
23 Ноем. 2025

ООН подкрепи плана на Тръмп за Газа
18 Ноем. 2025

Израелският парламент прие законопроект за смъртно наказание за терористи
11 Ноем. 2025

Казахстан се присъединява към Авраамовите споразумения
07 Ноем. 2025

Израел получи тяло на заложник с български паспорт
31 Окт. 2025

Нетаняху нареди незабавни удари по Газа
29 Окт. 2025

Израел възобнови ударите по Газа
19 Окт. 2025

"Хамас" върна на Израел телата на още четирима заложници
15 Окт. 2025

Израел: "Хамас" наруши споразумението
14 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?