Николай Младенов официално е върховен представител за Газа

ЕПА/БГНЕС Николай Младенов и израелският премиер Бенямин Нетаняху се поздравяват след срещата си на 9 януари в Йерусалим.

Бившият министър на външните работи Николай Младенов ще бъде Върховен представител за Газа. Това официално стана ясно от съобщение на Белия дом, след като по-рано българският дипломат вече беше посочен от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Белият дом обяви състава на т.нар Борд за мир, който ще бъде ръководен от президента на САЩ Доналд Тръмп. В Изпълнителния съвет на този Борд влизат Марко Рубио, Стив Уиткиф, Джаред Кушнер, Тони Блеър, Марк Роуън (изп. директор на инвестиционния фонд "Аполо Глобъл Мениджмънт"), Аджай Банга (президентът на Световната банка) и Робърт Гейбриъл (съветник на Тръмп).

Националния комитет за администрация на Газа (NCAG) - или бъдещето правителство в Газа - ще бъде ръководено от д-р Али Шаат, широко уважаван технократски лидер, който ще надзирава възстановяването на основните обществени услуги, изграждането на гражданските институции и стабилизирането на ежедневния живот.

Николай Младенов ще бъде връзката на Борда на мира с правителството в Газа. Той ще следи за работата на това правителство и за целта ще бъде подпомаган от друг обществен съвет, в който ще влизат освен част от хората Изпълнителния съвет на Борда, така и политици като турския министър Хакан Фидан, като ген. Хасан Рашид, Али Ал-Тауади, Рийм Ал-Хашими, Якир Габай и др.

Младенов бе специален координатор за Близкия изток (2015–2020), където той беше един от малкото дипломати, ползващи се с доверието и на Израел, и на палестинците.

През октомври Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" подписаха плана, който гласи, че палестинският комитет от технократи, който ще управлява Ивицата Газа, ще бъде контролиран от т. нар. международен Съвет за мир, чиято задача ще бъде да наблюдава управлението през преходния период.

В изявлението на Белия дом се посочва, че всеки от тях ще отговаря за определена област, която е "от решаващо значение за стабилизацията и дългосрочния успех на Газа, включително, но не само, изграждане на капацитет за управление, регионални отношения, възстановяване, привличане на инвестиции, мащабно финансиране и мобилизиране на капитал". В изявлението не се посочва как точно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете.

Какви ще са правомощията и ангажиментите на Николай Младенов като върховен представител за Газа?

- Тази роля не е просто дипломатическа титла, а позиция с реални изпълнителни и административни функции на терен.

- Ще е "изпълнителен директор на терен". Основна оперативна фигура в Газа - човекът, който координира работата между международната общност, израелските власти и палестинците всекидневно.

- Контролира работата на 14-членен комитет от палестински експерти (технократи), които управляват цивилните дела в Газа.

- Неговата задача е да гарантира, че: