Нетаняху нареди незабавни удари по Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, след консултации с военните в страната, разпореди масирани удари по Ивицата Газа, потвърдиха от офиса на премиера, предава "Ройтерс". "След приключване на консултациите за сигурност, премиерът Нетаняху инструктира военното ръководство незабавно да започне масирани удари по ивицата Газа", се казва в изявлението.

Израел реши и да разшири контролната си зона в Газа като наказание за "Хамас".

Споразумението за прекратяване на огъня между Тел Авив и палестинското движение влезе в сила на 10 октомври. "Хамас" освободи всички 20 живи заложници, държани в Газа от 7 октомври 2023 г. Израел освободи в същото време 1718 затворници, включително 250 палестински затворници, излежаващи доживотни или дългосрочни присъди.

"Хамас" обаче трябваше да върне телата на загиналите заложници. Вместо 28 тела, "Хамас" са върнали до този момент труповете на само 15 заложници, като последният даже бе обявен за върнат по-рано. Израел смята това за грубо нарушение на споразумението.