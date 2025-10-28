Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нетаняху нареди незабавни удари по Газа

Днес, 19:07
BGNES/EPA

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, след консултации с военните в страната, разпореди масирани удари по Ивицата Газа, потвърдиха от офиса на премиера, предава "Ройтерс". "След приключване на консултациите за сигурност, премиерът Нетаняху инструктира военното ръководство незабавно да започне масирани удари по ивицата Газа", се казва в изявлението.

Израел реши и да разшири контролната си зона в Газа като наказание за "Хамас".

Споразумението за прекратяване на огъня между Тел Авив и палестинското движение влезе в сила на 10 октомври. "Хамас" освободи всички 20 живи заложници, държани в Газа от 7 октомври 2023 г. Израел освободи в същото време 1718 затворници, включително 250 палестински затворници, излежаващи доживотни или дългосрочни присъди.

"Хамас" обаче трябваше да върне телата на загиналите заложници. Вместо 28 тела, "Хамас" са върнали до този момент труповете на само 15 заложници, като последният даже бе обявен за върнат по-рано. Израел смята това за грубо нарушение на споразумението.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Хамас, Газа

Още новини по темата

Израел възобнови ударите по Газа
19 Окт. 2025

"Хамас" върна на Израел телата на още четирима заложници
15 Окт. 2025

Израел: "Хамас" наруши споразумението
14 Окт. 2025

"Хамас" започна публични екзекуции в Газа
14 Окт. 2025

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за мир в Газа
13 Окт. 2025

Тръмп ще обиколи за 7 часа Израел и Египет
12 Окт. 2025

Огънят в Газа спря
10 Окт. 2025

Край на войната в Газа
09 Окт. 2025

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Израел и "Хамас" започват преговори в Шарм-ел-Шейх
06 Окт. 2025

"Хамас" се съгласи да предаде Газа
04 Окт. 2025

Тръмп поиска да управлява Газа и обеща "вечен мир"
30 Септ. 2025

Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
16 Септ. 2025

ООН одобри декларация за две държави - Израел и Палестина
13 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте