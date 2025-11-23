Медия без
Израел удари с ракета лидер на "Хизбула" в Бейрут

Днес, 18:11
BGNES/EPA

Израел извърши въздушен удар в южно предградие на Бейрут, насочен срещу висш служител на „Хизбула“, въпреки примирието между двете страни, осигурено с посредничеството на САЩ преди година.
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че ударите, първите по Бейрут от месеци насам, са били насочени срещу шефа на щаба на ливанската групировка, подкрепяща Иран. Израелски източник, запознат с ударите, и ливански източник заявиха, че целта е била Али Табтабай от „Хизбула”. Още през 2016 г. САЩ обявиха Табтабай за ключов лидер на „Хизбула” и предложиха награда до 5 милиона долара за информация за него.
Най-малко четирима души са загинали при удара, а 24 са ранени и са откарани в близките болници. Има непотвърдени данни, че Табтабай е загинал.

След удара ливанският президент Жозеф Аун призова международната общност да се намеси, за да спре израелските атаки и да предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията със сигурността.

Ударът днес е поразил главен път в предградието Харет Хреик, където жителите са разказали на Ройтерс, че са чули рева на военни самолети преди експлозията.

През последните две години Израел уби лидера на Хизбула Хасан Насрала, голяма част от висшето военно ръководство на групата и около 5000 от нейните бойци. Израел заяви, че ударите са били необходими, за да се защити от атаките на Хизбула.
 

